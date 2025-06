L’Università per Stranieri di Perugia celebra 100 anni con un ricco calendario di eventi estivi

È stato presentato ufficialmente nella suggestiva cornice della Sala Goldoni di Palazzo Gallenga, il programma delle celebrazioni estive per il centenario dell’Università per Stranieri di Perugia. La conferenza stampa ha offerto un’anteprima delle iniziative che animeranno la città tra il 2 luglio e il 12 settembre, coinvolgendo istituzioni, imprese e associazioni culturali umbre in un ampio sforzo corale.

Le celebrazioni, pensate per valorizzare la storia e il ruolo internazionale dell’Ateneo, si articoleranno in quattro appuntamenti principali.

Si comincia con la Reunion degli ex alunni, un’occasione speciale per riunire in città studenti di ieri provenienti da tutto il mondo, testimonianza vivente del legame che l’Università ha saputo costruire nei decenni con centinaia di migliaia di giovani stranieri.

A seguire, la notte dell’inclusione e della multiculturalità con “Stranieri per una notte”, evento simbolico che mira a coinvolgere l’intera comunità in un’esperienza di scambio culturale e di festa.

Tra i momenti più attesi figura l’incontro pubblico con lo scrittore Paolo Giordano, dal titolo “Cosa mi hanno insegnato gli ulivi”, che si terrà nella storica Sala dei Notari. L’evento, organizzato in collaborazione con il gruppo Farchioni, promette un dialogo intenso tra letteratura, scienza e riflessione sul presente.

Non mancherà infine la grande musica con due appuntamenti di rilievo: il concerto Umbria Jazz con Stefano Bollani New Band e I Patagarri, patrocinato da Farchioni e dall’Ateneo, e il Concerto per gli 80 anni della Sagra Musicale Umbra, che si fonderà simbolicamente con le celebrazioni per i 100 anni dell’Università, in una sinergia tra le due storiche istituzioni culturali umbre.

Il ricco cartellone estivo si inserisce nel più ampio calendario di eventi previsti nel 2025 per il centenario dell’Università, nata nel 1925 per promuovere nel mondo la lingua e la cultura italiana. A distanza di un secolo, l’Ateneo perugino continua a essere un crocevia di esperienze e un punto di riferimento internazionale nel dialogo tra i popoli.