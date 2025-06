Umbria saldi estivi 2025, al via il 5 luglio: promozioni già da giugno

In Umbria partiranno ufficialmente sabato 5 luglio i saldi estivi 2025. La data, che coincide con il primo sabato del mese, è stata confermata anche per quest’anno come inizio delle vendite di fine stagione. Lo ha annunciato l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco De Rebotti, sottolineando come la decisione sia in linea con quanto stabilito dalla Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

I saldi avranno una durata complessiva di 60 giorni, con termine previsto per il 3 settembre. Come stabilito dalla legge regionale n. 10 del 2014, i commercianti potranno avviare campagne promozionali anche nei 30 giorni precedenti l’inizio ufficiale dei saldi, rendendo quindi possibile approfittare di sconti e offerte già dal mese di giugno.

L’intesa si inserisce nel solco delle linee guida nazionali fissate dall’accordo del 24 marzo 2011, aggiornato successivamente con il documento unitario approvato il 7 luglio 2016. Confermata dunque la volontà di garantire omogeneità a livello regionale, tutelando al tempo stesso consumatori e operatori del commercio.