Don Matteo 15, ciak si gira: al via le riprese della nuova stagione con Raoul Bova e Nino Frassica

Lux Vide ha annunciato l’inizio delle riprese della quindicesima stagione di Don Matteo, la popolarissima serie televisiva realizzata in collaborazione con Rai Fiction. A tornare sul set, in questi primi giorni di lavorazione, è il cast che il pubblico ha imparato ad amare: Raoul Bova vestirà nuovamente i panni di Don Massimo, affiancato dall’inossidabile Maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica, e dagli immancabili personaggi di Natalina (Nathalie Guetta), Pippo (Francesco Scali) e il brigadiere Ghisoni (Pietro Pulcini).

Anche in questa stagione troverà spazio la linea narrativa dedicata ai #Mezzanottini, con l’evoluzione della relazione tra Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini) e il Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea), una delle storie più seguite e apprezzate dal pubblico.

Le riprese si svolgeranno tra gli scorci suggestivi di Spoleto, città simbolo della serie, e gli studios di Formello, dove verranno ricostruite alcune ambientazioni interne.

In attesa della messa in onda, prevista prossimamente in prima serata su Rai1, Lux Vide anticipa che saranno dieci gli episodi che comporranno questa nuova stagione, promettendo emozioni, colpi di scena e tanta umanità, da sempre cifra distintiva della serie. In anteprima assoluta, è stato svelato anche il titolo del primo episodio, ancora top secret per il pubblico.

L’annuncio rappresenta un appuntamento atteso da milioni di telespettatori italiani, pronti a ritrovare le atmosfere familiari e rassicuranti di una delle serie più longeve e amate della televisione italiana.