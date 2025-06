Bando per 4.918 nuovi Allievi Carabinieri: al via le domande fino al 7 luglio

L’Arma dei Carabinieri apre le porte a quasi cinquemila nuovi giovani. È stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, destinati a rafforzare l’organico dell’Istituzione in tutta Italia. L’iniziativa punta a garantire una presenza sempre più capillare e qualificata sul territorio, a tutela della sicurezza dei cittadini.

Le domande di partecipazione possono essere inoltrate esclusivamente online attraverso il sito ufficiale www.carabinieri.it, nella sezione “Concorsi”, entro il 7 luglio 2025. I candidati dovranno affrontare una serie di prove, tra cui un test scritto, prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, secondo quanto previsto dal bando.

Il concorso è aperto ai cittadini italiani in possesso del diploma (o che conseguiranno il titolo nell’anno scolastico 2024/2025), di età compresa tra i 17 e i 24 anni, estesa a 25 anni per chi ha prestato servizio come volontario in ferma prefissata (VFI, VFP1 o VFP4).

I candidati selezionati frequenteranno un corso di formazione di sei mesi presso una delle Scuole Allievi Carabinieri dislocate a Roma, Reggio Calabria, Iglesias, Torino, Campobasso e Taranto. Il percorso formativo fornirà una preparazione completa – militare, giuridica e professionale – per affrontare le responsabilità connesse agli incarichi nei reparti dell’Arma, con particolare attenzione al ruolo delle Stazioni Carabinieri, spesso primo punto di riferimento per la popolazione.

Il bando prevede anche la possibilità di indicare una preferenza per la specializzazione nei settori della tutela forestale, ambientale e agroalimentare, ambiti sempre più strategici nella missione dei Carabinieri.

L’Arma sottolinea il valore formativo e umano di questa opportunità, che offre ai giovani la possibilità di intraprendere una carriera al servizio della collettività, affrontando con competenza e senso del dovere le sfide quotidiane di una professione votata al bene pubblico.