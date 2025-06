Spettacolo e cultura, le sfide del settore: Barbuto in diretta su Canale Italia il 22 luglio

Domenico Barbuto, Segretario Generale di AGIS e di APA Service, sarà ospite il prossimo 22 luglio 2025 nella trasmissione “Notizie Oggi”, in diretta nazionale alle ore 07:30 su Canale Italia. Intervistato da Massimo Martire, Barbuto parlerà dello stato attuale del mondo dello spettacolo e della cultura in Italia, analizzando le principali sfide e le prospettive future del comparto.

Domenico Barbuto è un noto professionista nel campo dello spettacolo e della cultura in Italia. Attualmente ricopre il ruolo di Segretario Generale dell’AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), una delle principali organizzazioni che rappresentano l’industria dello spettacolo nel Paese.

Sotto la sua guida, l’AGIS svolge un’attività costante a sostegno delle imprese e degli operatori del settore, promuovendo politiche culturali che favoriscano lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo in tutte le sue forme. L’impegno di Barbuto si concentra sul rafforzamento del dialogo tra istituzioni pubbliche e realtà produttive, contribuendo alla costruzione di un sistema culturale più solido e inclusivo.

A conferma del suo ruolo di primo piano nel panorama culturale nazionale, di recente è stato nominato Segretario Generale di APA Service, la società operativa dell’Associazione Produttori Audiovisivi (APA). La sua nomina è stata annunciata contestualmente a quella di Claudio Cappon come Presidente. “La nomina di due professionisti di grande valore rappresenta un’ottima notizia per APA e per l’intero settore dell’audiovisivo,” ha dichiarato la Presidente di APA, Chiara Sbarigia. “La loro esperienza, competenza e visione contribuiranno in modo significativo alla crescita e all’evoluzione della nostra associazione, rafforzando il nostro impegno per un settore sempre più competitivo e innovativo”.

Con una laurea in Giurisprudenza e una lunga carriera nel settore delle relazioni istituzionali in ambito culturale, Barbuto è anche membro del Consiglio Superiore dello Spettacolo presso il Ministero della Cultura e docente in master e corsi universitari dedicati alla legislazione e alla gestione dello spettacolo. La sua esperienza trasversale lo rende una figura autorevole e ascoltata nei principali contesti decisionali e formativi del settore.