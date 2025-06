Suoni Mobili 2025: la carovana musicale torna a viaggiare tra Brianza, Milano e Como

Dopo l’anteprima nei suggestivi spazi di Villa Greppi a Monticello Brianza, la carovana di Suoni Mobili è pronta a ripartire per un nuovo viaggio tra musica e territorio. La XVI edizione del festival itinerante, organizzato da Musicamorfosi e promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi, animerà ancora una volta l’estate della Brianza monzese e lecchese, con incursioni sempre più frequenti anche nelle province di Milano e Como.

Il concept è chiaro e accattivante: “Ogni giorno un concerto, ogni concerto un luogo da scoprire”. Un programma ricco di eventi che spazieranno dalla classica al folk, dal tango al jazz, passando per il fado, il blues, l’afrobeat e molto altro ancora. Il festival è realizzato con il sostegno di MiC e SIAE nell’ambito dei programmi “Per Chi Crea” e “Prodjgi”, oltre che grazie al contributo di numerose fondazioni e istituti culturali italiani e internazionali.

Il calendario ufficiale prenderà il via venerdì 27 giugno, ma sarà preceduto da un grande evento inaugurale: il Suoni Mobili Party, in programma domenica 22 giugno nel parco di Villa Tittoni a Desio. Protagonista della serata sarà la Fanfara Olaïtan, ensemble di sette musicisti provenienti dal Benin, che mescola percussioni tradizionali e fiati occidentali in un suono travolgente, tra cultura voodoo e suggestioni jazz. La festa è organizzata in collaborazione con la onlus Mondovisione, che celebra i suoi vent’anni di attività a favore della rigenerazione culturale e sociale.

La partenza ufficiale della rassegna sarà a Cesano Maderno, con una doppia performance del Quartetto Rilke tra la Chiesina degli Angioli Custodi e la Loggia di Palazzo Arese Borromeo. Il programma alternerà brani di Silvia Colasanti, Mozart e Boccherini. A seguire, spazio al jazz con il Raffaele Fiengo Quartet, giovane talento selezionato da Prodjgi, che proporrà un repertorio originale ispirato alla scena newyorkese e alla musica colta del ‘900.

Il primo weekend del festival sarà un vero tour de force musicale. Sabato 28 giugno si torna a Monticello Brianza con l’Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano (preceduta da una visita a Villa Greppi), mentre domenica 29 sarà la volta della fisarmonicista svizzera Lea Gasser, in doppia esibizione a Vimercate e al Bosco delle Querce tra Seveso e Meda, accompagnata dalla cantante Nicoletta Tiberini.

La stessa giornata vedrà protagonista anche Luisa Briguglio, giovane artista messinese che canta in dialetto siciliano, in scena con due set pomeridiani a Villa Sottocasa e un concerto serale a Cremella con il chitarrista Luke Darlinson, dove presenterà in anteprima il progetto Trovatura, suo prossimo lavoro discografico.

Il festival Suoni Mobili si conferma così come uno degli appuntamenti più originali e coinvolgenti dell’estate lombarda, capace di coniugare alta qualità artistica, valorizzazione del territorio e forte vocazione sociale.

Tutti gli aggiornamenti e il programma completo sono disponibili su

👉 www.suonimobili.it e www.musicamorfosi.it.