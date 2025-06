“Hologram Mannequin Vol. 1” è il nuovo album di Anduze

Dal 23 maggio 2025 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Hologram Mannequin vol.1”, il nuovo album di Anduze per Irma Records.

“Hologram Mannequin Vol. 1” è un album che segna una nuova direzione nella carriera di Anduze con un sound più contemporaneo e una reinvenzione fantasiosa rispetto al suo stile soul/funk precedente. L’album è caratterizzato da brani come “Defibrillator”, “Getting You Off” e “Priority”, che mostrano la capacità di Anduze di creare musica malinconica e speranzosa, sensuale e decorosa. L’album è un mix di elettronica, R&B e soul, con brani come “The GOAT” e “Timeline: 1980” che mostrano la creatività e la sintonia dell’artista. La traccia finale, “Goddess of War”, è un sogno sonoro che conclude l’album in modo epico.

“Hologram Mannequin Vol. 1” è un album che avvicina Anduze ad altri artisti soul come Leon Bridges e Teddy Swims, con un sound che potrebbe riscuotere successo radiofonico senza perdere la sua essenza underground.

Tutti I brani sono composti da Alfred Lee Anduze.

TRACK-LIST:

Defibrillator

Sour

Timeline:1980

Sex Worker

Getting You Off

Priority

The GOAT

Goddess Of War

Biografia

Anduze è uno dei due cantanti principali della band austriaca Parov Stelar. Ha anche collaborato con artisti come Gramatik, Satin Jackets e Jestofunk, per citarne alcuni…

Nel genere che appartiene a crooner come Marvin Gaye, Sam Cooke, James Brown e Otis Redding, l’autenticità è una necessità. Ecco Anduze, un vocalist unico, le cui melodie evocano i suoni retro degli artisti appena citati, ma reinterpretati in modo personale – un marchio fresco, rielaborato e trasformato in una moderna rappresentazione dell’epoca. Anduze è cresciuto nella terra natale di suo padre, St. Croix, nelle Isole Vergini Americane. La sua crescita distintiva si riflette ancora nel tessuto creativo della sua musica, che continua a espandersi in tutti gli angoli del panorama musicale odierno.

Anticipato il 28 marzo 2025 dal singolo “The Goat”, “Hologram Mannequin Vol. 1” è il nuovo album di Anduze disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 23 maggio.