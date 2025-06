Crotone, presentato presso la casa della cultura il piano spiaggia

L’estate è arrivata, il caldo non manca come pure le belle giornate, ma ancora non è il tempo per affermare che a Crotone le distese spiagge sono già frequentate. Mancano chi solitamente li frequenta per tutto il periodo estivo. È la numerosa popolazione studentesca che in questi giorni altri impegni, oltre agli esami di maturità, non se lo può permettere. E la persona che ha la possibilità di recarsi al mare si gode una tranquilla giornata di sole e una spiaggia quasi deserta. Questo, però, per qualche giorno ancora.

Intanto è stato presentato presso la casa della cultura, il piano comunale spiaggia.

A presentare lo strumento urbanistico comunale destinato a disciplinare le aree del demanio marittimo, il sindaco Voce e l’assessore all’Urbanistica Giovanni Greco.

Come ha spiegato l’assessore Greco la preparazione del Piano Comunale Spiaggia (PCS) per la città di Crotone è iniziata con una fase di analisi e di ricognizione minuziosa del territorio.

Questa fase ha interessato non solo la fascia demaniale marittima, ma ha incluso anche aree circostanti, nella consapevolezza che il piano debba andare oltre la semplice regolamentazione dell’area demaniale.

L’approccio adottato mira a definire una visione strategica per l’intera fascia costiera, tenendo conto delle interazioni e delle relazioni con il contesto urbano circostante. Questo significa considerare non solo l’uso sostenibile delle risorse marine e costiere, ma anche come queste aree possono integrare e migliorare la vivibilità e la funzionalità della città.

Il PCS, pertanto, si propone di essere un documento di pianificazione che promuove uno sviluppo equilibrato, sostenibile e integrato, rispettando sia i vincoli ambientali che le esigenze socio-economiche della comunità.

L’ambito costiero di Crotone si estende per circa 30 km in direzione nord-sud e dal punto di vista morfologico presenta tratti completamente pianeggianti a nord, altri con presenza continua di insediamento urbano (parte centrale), mentre a sud verso il promontorio di Capo Colonna è caratterizzato da una costa alta.

Svolta l’analisi preliminare e la diagnosi dello stato attuale, ovvero la costruzione dello scenario di riferimento, per la stesura del PCS di Crotone ci si è posti obiettivi chiari e misurabili per la gestione delle spiagge finalizzati più in generale a promuovere la tutela ambientale e la valorizzazione del contesto marino e costiero con attenzione ai principi di sostenibilità.

Di concerto con gli indirizzi strategici posti dall’amministrazione si sono definiti i seguenti obiettivi: favorire usi diversificati della spiaggia, non collegati esclusivamente alla stagionalità e alle attività di balneazione (nautica, sport acquatici, attività ricreative, ecc.), facilitare la qualificazione delle strutture e dell’offerta turistica, valorizzare i siti della Rete Natura 2000 e più in generale le aree a valenza naturalistica, controllo e monitoraggio delle aree soggette a rischio erosione allo scopo di promuovere, con gli Enti preposti, la sistemazione e la riduzione del rischio stesso, divulgazione e promozione di progetti educativi sull’ambiente e la sostenibilità in particolare alle giovani generazioni, garantire il diritto alla spiaggia e al mare, attraverso la massima accessibilità e fruibilità pubblica.

“Il piano comunale spiaggia rappresenta un passo importante per la valorizzazione del nostro patrimonio naturale e turistico. Abbiamo lavorato con l’obiettivo di coniugare tutela ambientale, legalità e sviluppo economico” ha detto il sindaco

“Il piano è frutto di un lavoro tecnico approfondito predisposto con l’obiettivo di un utilizzo equilibrato e sostenibile della costa. Ora si apre la fase delle osservazioni. Si invita a partecipare attivamente, il Piano Spiaggia è un patrimonio comune” ha detto l’assessore Greco

Come è previsto dalla normativa, ed è una delle motivazioni della presentazione alla stampa del piano, dalla pubblicazione sul sito dell’Ente ci saranno venti giorni per consentire a cittadini ed operatori del settore di presentare all’Ente eventuali osservazioni.

Successivamente la parola passerà al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva di questo fondamentale strumento urbanistico.