Asp di Crotone, visitate le strutture dal commissario Monica Calamai

Il Commissario ASP di Crotone, dott.ssa Monica Calamai, ha visitato le strutture sanitarie associate al sistema Confindustria, accompagnata dal Presidente di Confindustria Crotone, Mario Spanò, e dal Presidente della Sezione Sanità territoriale, Vincenzo Giovanni Squillacioti.

Quest’ultimo ha dichiarato: “In occasione dell’insediamento del Commissario Calamai avevamo proposto di incontrare e conoscere le strutture ospedaliere e socio-sanitarie convenzionate. Abbiamo quindi organizzato due giorni di visite. Abbiamo avuto l’opportunità, dopo molto tempo, di avere la figura apicale dell’Azienda sanitaria locale presso le strutture associate. Finalmente un momento di confronto, molto apprezzato dalle aziende visitate. Questo tipo di iniziative può innescare il cambiamento culturale necessario per cogliere il ruolo positivo che il privato convenzionato svolge come elemento integrato nel sistema sanitario territoriale. Le nostre strutture possono mettere a disposizione competenze, assetti organizzativi e dotazioni tecnologiche all’avanguardia, anche in funzione della riduzione dell’emigrazione sanitaria.”

Il Commissario Calamai ha avuto modo di dialogare con gli imprenditori prendendo visione delle strutture ed entrando in contatto con il personale medico e sanitario. Per Confindustria Crotone si è trattato di un passaggio fondamentale necessario per dare avvio ad un rapporto costruttivo, nel rispetto dei reciproci ruoli.

“Crediamo che le strutture private convenzionate siano chiamate a garantire risposte all’utenza nel rispetto di criteri e obiettivi del sistema pubblico. L’incontro ed il confronto continuo con l’ASP è fondamentale per contribuire ad una gestione sana ed efficiente delle risorse pubbliche. Il Commissario Calamai ha mostrato un approccio molto attento nell’ascolto e mirato alla individuazione di risposte e soluzioni – ha sottolineato il Presidente Spanò – La capacità di attrarre nuovi investimenti e la crescita economica e sociale del nostro territorio passa anche attraverso il potenziamento ed il miglioramento dei servizi ai cittadini ed alle comunità. L’impegno del sistema Confindustria è rivolto alla creazione di condizioni di contesto favorevoli allo sviluppo delle imprese per trattenere giovani e talenti, anche nel comparto sanitario.”

Al termine dell’incontro il Commissario Calamai ha espresso soddisfazione per l’iniziativa ed ha raccolto suggerimenti e proposte che saranno oggetto di approfondimenti tecnici, condividendo la necessità di proseguire il dialogo con il sistema Confindustria.