Lollobrigida: “Agea più efficiente, +40% nei fondi erogati all’agricoltura in due anni”

«Agea è un soggetto indispensabile per il settore primario, e oggi funziona meglio, in modo più efficiente». Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, commentando i dati del primo report sull’attività dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Secondo il ministro, «c’è stato un netto cambio di passo: l’erogazione dei fondi per l’agricoltura è migliorata in due anni di quasi il 40%».

Lollobrigida ha sottolineato come Agea, in quanto parte dello Stato, debba «affiancare gli agricoltori» e ha definito il nuovo report «un ulteriore passo del percorso intrapreso per ridare al settore la dignità che merita». Ha quindi ringraziato il direttore dell’Agenzia, Fabio Vitale, ricordando che «c’è ancora molto da fare», ma rivendicando anche quanto già realizzato. «Faremo ancora di più – ha concluso – sempre al servizio degli agricoltori, dei pescatori e degli allevatori italiani».