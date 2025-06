Perugia. Paura ad Elce: ancora una studentessa presa di mira da un uomo?

Si sarebbero vissuti momenti di paura nella serata di oggi nei pressi delle scalette del Dolce Notte, nel quartiere di Elce, zona universitaria a ridosso del centro storico di Perugia. Una studentessa avrebbe raccontato sui social di essere stata inseguita da un uomo mentre rientrava a casa. Un caso simile era stato riferito nelle chat studentesche giorni addietro. A riferirlo alla nostra redazione il collega Tommaso Benedetti di Umbria Journal, che si è interessato di questo secondo caso, tutto da verificare. Nel frangente denunciato qualche settimana fa a quanto si apprende poi non sarebbe seguita alcuna denuncia formale.

Secondo quanto riporta una pagina instagram denominata Perugia mia, recente un logo verosimilmente non autorizzato del Comune di Perugia, un individuo avrebbe iniziato a importunarla con versi inquietanti (“pssss”) per poi lanciare dei sassi sulla strada. Presa dal panico, la giovane sarebbe fuggita correndo riuscendo a rientrare a casa sana e salva, seppur in evidente stato di choc.

«State attenti, ultimamente di gente di sto tipo ce ne sta parecchia, siamo ormai alla frutta», si legge nel messaggio condiviso dalla pagina Instagram https://www.instagram.com/perugia.mia/?igsh=MWU5YmgzNXp2N2liZA%3D%3D#.

Il post ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nella zona, frequentata in gran parte da studenti fuori sede. «Non ci sentiamo più sicuri in questa città», si legge nel commento che accompagna l’appello. Cresce dunque la preoccupazione tra i giovani, che chiedono maggiori controlli e interventi concreti per garantire la tranquillità nei quartieri universitari.

Al momento però non risultano denunce ufficiali sull’episodio e chiaramente neanche commenti da parte del Comune di Perugia. Tuttavia non ci sono dubbi che l’Ente innanzitutto verificherà la presunta segnalazione e certamente attenzionerà la pagina social per comprendere chi, perchè e per quale motivo utilizza il logo del Comune.