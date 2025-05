Perugia, paura tra gli studenti: tentata aggressione nella zona universitaria?

Un grave episodio di tentata aggressione sarebbe avvenuto nella serata di mercoledì, attorno alle ore 20:30, in zona universitaria di Perugia. Due studentesse stavano rientrando a casa, quando sono state avvicinate da un uomo nascosto dietro un cespuglio all’incrocio tra la discesa che collega l’area di Dolce Notte e il civico 110 ad Elce in via Annibale Vecchi.

Stando alla testimonianza di una delle giovani l’uomo ha tentato di afferrarle un braccio, ma non è riuscito nell’intento. Le ragazze sono riuscite a fuggire prontamente, mentre l’aggressore sarebbe rimasto nascosto nella vegetazione.

Le studentesse hanno dichiarato – in una chat che circola in ambito universitario – che provvederanno a sporgere denuncia ai Carabinieri nelle prossime ore. Intanto l’allarme si è diffuso rapidamente tra gli studenti, grazie alla condivisione del racconto nei gruppi di messaggistica e nelle chat universitarie.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e la comunità accademica. Si invita chiunque frequenti la zona, in particolare durante le ore serali, a prestare la massima attenzione, evitare percorsi isolati e segnalare immediatamente qualsiasi situazione sospetta.

L’Amministrazione Comunale di Perugia sarebbe venuta informalmente a conoscenza del grave episodio e si sarebbe già attivata per verificare con esattezza quanto sarebbe avvenuto. Le forze dell’ordine – a cui potrebbe essere già arrivata informalmente la notizia – non possono chiaramente rilasciare dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, in particolare in assenza di denunce ufficiali che potrebbero essere sporte da qui a breve. L’auspicio è che vengano intensificati i controlli nella zona, spesso frequentata da studenti fuori sede. Per segnalazioni o emergenze, è possibile contattare il numero unico 112.