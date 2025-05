Tutela del patrimonio: strumenti a difesa delle proprie finanze

È molto importante la tutela del patrimonio personale, soprattutto se si possiedono beni di valore comune una casa. L’ordinamento italiano prevede diversi strumenti per la tutela come il trust, il fondo patrimoniale, i vincoli di destinazione, i contratti di affidamento fiduciario, le polizze assicurative e i fondi pensione. E anche la holding familiare, la cassaforte per porre in sicurezza il proprio patrimonio e quello della famiglia.

La “cassaforte” prevede la costituzione di una società madre, la holding, che detiene e controlla altre aziende, le società figlie. Nella cassa della holding confluiscono il patrimonio dell’imprenditore fondatore, le eventuali quote di partecipazione dei membri della famiglia e gli utili delle aziende controllate. Tutto ciò che confluisce nella holding è tutelato. L’operatività delle attività economiche, al pari dei rischi, rimangono in capo alle società figlie. Sono queste le uniche a poter essere attaccate dal sistema tributario. Tuttavia, avendo spostato i propri utili e il loro patrimonio nella holding controllante, rimane poco da aggredire.

Inoltre nella holding possono finire anche i ricavi delle imprese figlie per ottenere una forte agevolazione fiscale. Infatti si può usare il regime della PEX con gli utili che costituiranno solo il 5% della base imponibile ai fini IRES, riducendo la tassazione all’1,2%.