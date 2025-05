Nuovo blocco del sito dell’Agenzia delle Entrate: protestano i commercialisti, chiesta proroga delle scadenze fiscali

Ancora disagi per i professionisti fiscali e i contribuenti: da mercoledì mattina il sito dell’Agenzia delle Entrate, gestito da Sogei, nelle scorse ore ha registrato gravi malfunzionamenti che hanno impedito l’accesso ai principali servizi telematici, bloccando di fatto l’invio delle dichiarazioni fiscali. A denunciarlo è l’Associazione nazionale commercialisti (Anc), che definisce la situazione “intollerabile”, mentre sui social si moltiplicano le segnalazioni di portali inaccessibili e schermate di errore.

Un episodio analogo si era già verificato lo scorso 16 maggio, ma stavolta lo stallo arriva nel pieno della campagna dichiarativa, aumentando la pressione su professionisti e contribuenti. A causa del blocco, molti utenti non sono riusciti a trasmettere comunicazioni fondamentali, tra cui quelle per la prenotazione del credito d’imposta ZES Unica e ZES agricoltura, in scadenza il 30 maggio.

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, ha chiesto ufficialmente una proroga dei numerosi adempimenti in scadenza a fine mese, sollecitando l’intervento del direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone: “Dopo il blocco del 16 maggio, siamo costretti a richiamare nuovamente l’attenzione sull’urgenza di concedere più tempo ai professionisti e ai contribuenti. Il disservizio sta creando gravi difficoltà operative”.

L’associazione chiede un intervento risolutivo del Ministero dell’Economia per garantire stabilità e affidabilità al sistema digitale fiscale italiano, evidenziando come la regolarità delle scadenze non possa essere imposta se lo Stato stesso non garantisce il funzionamento delle sue piattaforme.

Da parte sua, Sogei ha fatto sapere di aver individuato “rallentamenti nella fase di autenticazione”. In una nota, l’azienda si scusa per i disagi confermando il proprio impegno per garantire la piena funzionalità dei servizi.