Serie A il valzer delle panchine coinvolge le squadre d’alta classifica

Evasa la pratica scudetto nel migliore dei modi dal Napoli con la conquista del quarto titolo, è tempo per tutte le squadre di pensare alla prossima stagione. Obbligo primario la conferma, o il cambio del tecnico. “Impelagati” in questa prima difficile soluzione il Napoli che dovrà fare a meno del tecnico Antonio Conte che per sua decisione intende tornare alla Juve, suo grande amore come giocatore e poi come allenatore dove ha vinto il primo scudetto. Al Napoli dovrebbe arrivare Max Allegri. Cambio di panchina anche all’Atalanta dove Gianpiero Gasperini dopo nove campionati vuole cambiare squadra e sembra doversi accasare alla Roma. Sulla panchina della Dea siederebbe Raffaele Palladino che sembrava dovesse continuare a dirigete la Fiorentina anche la prossima stagione ed invece ha cambiato idea. Quest’ultima decisione favorirebbe Sarri come tecnico dei viola per il prossimo campionato. Non solo questi, altri tecnici in partenza verso nuove destinazione come nel caso di Simome Inzaghi, allenatore Inter, che ha rinviato ogni decisione dopo la finale Champions League. Ma è solo l’inizio, il tempo delle definitive decisioni è ancora lungo e come nei precedenti campionati le quasi certezze si possono rivelare poi un totale fallimento.