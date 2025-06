Napoli. Approfondimenti di diritto sindacale militare: se ne parla al Circolo della Marina

L’USIM – Unione Sindacale Italiana Marina in una nota stampa informa che si terrà il convegno dal titolo “Approfondimenti di diritto sindacale militare”, in programma il 18 giugno 2025 alle ore 17:00, presso la sala conferenze del Circolo Ufficiali della Marina Militare di Napoli.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento sul tema del diritto sindacale in ambito militare, con particolare attenzione all’evoluzione normativa e alle prospettive future per il personale in uniforme.

Interverranno autorevoli esperti e professionisti del settore:

dott. Francesco NASTASIA, Segretario Generale USIM

avv. Stefano CAFFIO, Consulente Legale Nazionale USIM

avv. Raffaele MANFRELLOTTI, Professore ordinario di Diritto Pubblico, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

avv. Alessio SAVARESE, Direttore scientifico della Scuola di Alta Formazione Giuridica “Centro Studi Piero Calamandrei”

dott. Antonio MUSCIACCHIO, Consigliere Nazionale USIM

Il convegno è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche legate alla tutela sindacale del personale militare in un contesto in continua trasformazione.