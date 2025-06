“Oratoria per la Pace”: cultura e dialogo al centro di un evento d’eccellenza a Spoleto

Nella suggestiva cornice di Casa Menotti a Spoleto (Perugia) si è svolta la presentazione ufficiale dell’opera “Oratoria per la Pace”, firmata dal Prof. Luca Filipponi. Un evento di alto profilo culturale che ha visto la partecipazione del Prof. Avv. Giuseppe Catapano, Magnifico Rettore dell’Ateneo AUGE Università, in qualità di ospite d’onore e relatore.

Nel suo intervento, il Prof. Catapano ha sottolineato il valore dell’oratoria come strumento di dialogo e di costruzione della pace, evidenziandone l’importanza in un contesto internazionale complesso. Ha inoltre rivolto un caloroso saluto ai presenti, portando il messaggio dell’Ateneo AUGE Università e ringraziando il Prof. Filipponi per il lungo percorso condiviso all’insegna della formazione e dell’informazione.

L’evento, patrocinato da prestigiose organizzazioni internazionali e supportato dai media partner Canale Italia e Quotidiano La Notte, ha rappresentato un’importante occasione di riflessione sul ruolo della parola e della comunicazione come veicoli di pace tra i popoli.

Il Prof. Catapano ha elogiato l’impegno costante del Prof. Filipponi e dell’organizzazione del Menotti Art Festival Spoleto nella promozione delle arti, della cultura e dei valori fondanti della società. Ha inoltre espresso riconoscenza ai numerosi collaboratori del Festival, tra cui il Prof. Sandro Bini, il Maestro Craia, Paola Biadetti, il Dott. Pietro Camardella, la Dott.ssa Mariangela Mandia, il Prof. Pasquale Lettieri, il Dott. Sandro Costanzin, il Dott. Sandro Ansidei, la Prof.ssa Elena Sabatino, la Dott.ssa Angelica Cirillo, il Dott. Angelo Matteo Socci, il Dott. Umberto Giammaria, la Dott.ssa Gihane Zaki e naturalmente il Prof. Luca Filipponi.

“La viva attenzione rivolta alle attività socio-culturali di Luca Filipponi è chiara testimonianza della sentita partecipazione del tessuto europeo alle istanze del sapere, della ricerca, dell’arte e della letteratura” – ha concluso il Rettore Catapano.

Durante la presentazione è stato anche evidenziato il ruolo di eccellenza che l’Università AUGE riveste nel panorama accademico nazionale ed europeo, in particolare nel settore giuridico. I corsi di formazione, specializzazione e abilitazione promossi dall’Ateneo rappresentano oggi un punto di riferimento per professionisti del diritto, studenti e operatori delle scienze giuridiche. Un impegno concreto per l’alta formazione, che conferma l’AUGE tra le realtà accademiche più dinamiche e innovative nel campo della giustizia, della legalità e della cultura forense.

L’Ateneo AUGE Università si conferma così al fianco delle iniziative che promuovono la conoscenza, la cultura e il dialogo come strumenti essenziali per la crescita sociale e la convivenza pacifica.