Gabbo: scopri le novità su “dJazz (volume 1)”

Dal 13 giugno 2025 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “dJazz (volume 1)” (Culto Diskey), il nuovo album di Gabbo.

Con “dJazz (volume 1)”*, Gabbo inaugura un percorso sonoro ambizioso, in cui convergono le sue due anime musicali: l’amore per il jazz, la dedizione per l’hip hop e una cifra stilistica inconfondibile costruita sul basso. Un progetto che non si limita a fondere due linguaggi, ma li ridefinisce in un nuovo equilibrio creativo, aprendo uno spazio di dialogo tra mondi solo apparentemente distanti.

Il primo volume di “dJazz (volume 1)” si presenta come una rilettura audace degli standard jazz, rivisitati con una sensibilità profondamente hip hop. Le strutture classiche vengono attraversate da groove incalzanti, scratch incisivi e atmosfere che oscillano tra l’improvvisazione e il beatmaking, dando vita a un sound inedito, ricco di sfumature e radicato in una visione musicale ampia e consapevole.

A dare ulteriore forza al progetto è la presenza di ospiti d’eccezione: figure chiave dell’hip hop italiano come DJ Baro, DJ Craim, DJ Double S, DJ Myke, DJ Stile, insieme a voci e strumenti come Luca Frere e Vezeve, fino alla partecipazione straordinaria di Massimo Moriconi, jazzista di fama mondiale. Un cast che testimonia l’intento di Gabbo di rendere omaggio alla storia di queste due culture, coinvolgendo alcuni dei suoi protagonisti più significativi.

La produzione firmata Rugbeats — il duo formato da Gabbo e Squarta — garantisce un impianto sonoro solido, raffinato e sperimentale. La grafica, a cura di Ivan “Ibbanez” Donadello, completa l’identità visiva del progetto, restituendo coerenza e forza comunicativa all’intero lavoro.

Spiega l’artista a proposito del disco: “Sono davvero felice di aver potuto condividere le mie passioni più grandi con artisti che stimo profondamente, soprattutto a livello personale, ognuno dei quali ha caratterizzato i brani con la propria personalità, e di questo li ringrazio molto. Due generi a cui tengo moltissimo coesistono in questo progetto, il jazz e l’hip hop, e poi hanno partecipato i miei più cari amici veri, Squarta, Ibbanez e Massimo Moriconi, colui che più mi ha ispirato musicalmente sin dal primo istante. Un grazie va sempre a Grandi Numeri, che mi spinge a portare avanti le mie idee e Primo, che percepisco sempre al mio fianco quando suono”.

“dJazz (volume 1)” TRACKLIST:

Donna Lee (feat. Vezeve) Giant Steps (feat. DJ Myke) Four (feat, Luca Frere, Massimo Moriconi) Cantaloupe Island (feat. DJ Stile) Milestones (feat. DJ Craim, Massimo Moriconi) Solar (feat. DJ Double S, Massimo Moriconi) Rockit (feat. DJ Baro)

“dJazz (volume 1)” è il primo album ufficiale pubblicato dalla nuova etichetta Culto Diskey, sub-label di Blackcandy Produzioni insieme a Rugbeats. La direzione artistica della label è sotto la guida di Gabbo e Squarta (fondatori di Rugbeats), mentre a guidare l’etichetta sarà Alessandro Gallicchio in veste di Label Manager.

Biografia

Gabriele (Gabbo) Centofanti [Bassista/ Produttore] già dal 1999 svolge attività concertistica con diverse formazioni spaziando tra vari generi musicali (dalla classica al rock, passando per il funk/jazz e il pop) fino ad arrivare al rap, genere del quale diventa uno dei maggiori esponenti musicali grazie alla collaborazione iniziata nel 2006 e tutt’ora in essere con la storica band capitolina dei Cor Veleno, inizialmente formata da Primo, Grandi Numeri e Squarta, e che si allarga diversi anni dopo con l’arrivo di Gabbo.

Nel 2008 Squarta & Gabbo fondano ”Rugbeats Studio”, studio di produzione musicale che ha prodotto e collaborato con numerosi artisti della scena rap e non solo, tra i quali gli stessi Cor Veleno, Coez, Gemitaiz, Madman, Fabri Fibra, Franco126, MezzoSangue, Roy Paci, Giuliano Sangiorgi, Jovanotti, Marracash, Mostro, Clementino, Colle der Fomento, Tormento, En?gma, Raiz, Gemello, Cranio Randagio, Rancore, Tre Allegri Ragazzi Morti e molti altri.

La forte passione per il jazz e la musica R&B ereditata da suo padre trombettista e l’amore per il rap, portano Gabbo a dare vita a vari progetti musicali nu-jazz e a collaborare con alcuni dei più grandi nomi del jazz nazionale ed internazionale come Massimo Moriconi, Danilo Rea, Emilia Zamuner ed altri.