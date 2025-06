“Leone XIV. Appunti di un cronista in Vaticano” – In un libro vita e visione di un Papa agostiniano

Un racconto a due voci per capire l’uomo, il Papa e il tempo che stiamo vivendo. Il libro di Anthony Muroni e Sebastiano Catte per Com.Unica libri

Roma, giugno 2025 – Un Conclave inaspettato, un Papa che viene dall’America profonda, un giornalista che si muove tra le navate silenziose di San Pietro, mentre il mondo attende un nome. È da qui che nasce Leone XIV. Appunti di un cronista in Vaticano, il nuovo libro edito da Comunica Libri, che racconta la sorprendente elezione al soglio pontificio di Robert Francis Prevost, il primo Papa statunitense della storia. Un’opera suddivisa in due parti, due sguardi, due livelli di lettura che si intrecciano: da una parte la cronaca viva dei giorni che hanno preceduto e seguito l’elezione, dall’altra la ricostruzione biografica e spirituale di una figura destinata a lasciare un segno profondo nella Chiesa e nel mondo.

Il libro nasce dall’incontro tra Anthony Muroni, giornalista professionista e direttore di Tele Sardegna, già autore di un libro dedicato a Papa Francesco all’inizio del suo pontificato e Sebastiano Catte, vicedirettore dell’agenzia giornalistica Com.Unica e da sempre attento ai temi della spiritualità contemporanea. Insieme offrono al lettore un racconto unico, accessibile, avvincente. Non un testo per soli addetti ai lavori, ma una narrazione per tutti: credenti e non credenti, appassionati di attualità e osservatori curiosi, lettori in cerca di senso e contesto.

La prima parte del libro è firmata da Anthony Muroni e ha il passo rapido del reportage, il tono sobrio del testimone, la tensione del momento. Nei suoi “appunti” si respira il clima febbrile e sospeso che ha accompagnato la morte di Papa Francesco e le ore che hanno condotto all’apertura del Conclave. Con lo sguardo lucido del cronista e la sensibilità di chi porta con sé le radici della propria terra – la Sardegna – Muroni racconta da dentro, tra i corridoi del Vaticano e le piazze della Roma cattolica, restituendo la complessità e l’umanità di quei giorni con uno stile diretto, asciutto, coinvolgente. Muroni, inviato per l’Unione Sarda anche per il Conclave che elesse al soglio pontificio il Cardinale Jorge Mario Bergoglio, ricorda nelle pagine introduttive che nella precedente esperienza si sentiva spinto dalla voglia di raccontare con precisione quella che era la cronaca di giornate straordinarie. “Oggi, invece – sottolinea – sento che la cronaca non basta. Serve qualcosa di più. Serve uno spazio in cui riflettere, cucire insieme i frammenti raccolti e donare a chi legge non solo il ‘cosa è successo’, ma anche il ‘perché’ dietro ogni gesto, parola e decisione.” Nelle pagine del libro non troviamo forzature, né sensazionalismi: solo lo sguardo di chi osserva, ascolta, annota. Si alternano ritratti di cardinali, indiscrezioni ragionate, riflessioni sul futuro della Chiesa e impressioni colte sul campo. E poi l’attimo decisivo: l’elezione di un cardinale poco conosciuto dal grande pubblico, Robert Francis Prevost, missionario agostiniano, figlio spirituale delle periferie del mondo e delle domande profonde dell’uomo contemporaneo.

Nella seconda parte, curata da Sebastiano Catte, il tono cambia ma resta coerente, senza mai perdere l’approccio divulgativo. È qui che emerge il profilo di Leone XIV: dalla giovinezza a Chicago, segnata dalla passione per la matematica e per i Chicago White Sox, al percorso religioso nell’Ordine di Sant’Agostino, fino agli anni vissuti come missionario in Perù, dove ha condiviso la vita quotidiana delle comunità più povere del continente latinoamericano. Catte ricostruisce i momenti chiave del cammino spirituale e umano di Prevost: l’insegnamento accademico, la guida dell’Ordine agostiniano, l’ingresso nei dicasteri vaticani, e infine l’elezione al pontificato con il nome di Leone XIV, in omaggio a una figura antica ma anche come segno di forza e discernimento.

Ne emerge il ritratto di un Papa che unisce rigore e mitezza, razionalità e intuizione, dottrina e passione. Un pontefice capace di parlare a credenti e non credenti, che non teme il confronto con le sfide globali, ma le affronta con il passo dell’uomo di fede e la lucidità del pensatore. È pertanto un libro sul tempo che stiamo vivendo. Un tempo fragile, attraversato da guerre, disuguaglianze, crisi di senso. In questo contesto, la figura di Leone XIV si staglia come un segno di discontinuità e di fedeltà: fedeltà al Vangelo, ma anche alla vita concreta delle persone.

Il libro offre al lettore strumenti per comprendere cosa sta accadendo nella Chiesa e nel mondo cattolico, ma lo fa senza tecnicismi né barriere. Ogni pagina è costruita per includere, per accogliere, per accompagnare. “L’obiettivo non è tanto quello di spiegare tutto – scrive Catte – ma aprire spazi di riflessione e ascolto, condividere una mappa, una prima guida attraverso i gesti, le parole e i silenzi di un uomo che – da Chicago a Roma, passando per il Perù – ha saputo farsi prossimo, e ora si ritrova, quasi con discrezione, al centro della scena mondiale.”

…………

Scheda del libro

Titolo: Leone XIV. Appunti di un cronista in Vaticano

Autori: Anthony Muroni – Sebastiano Catte

Editore: Comunica Libri

Pagine: 238

Prezzo: €14,50 (cartaceo) – €5,99 (ebook)

Distribuzione: Su Amazon e in seguito su altri store online e librerie

https://www.amazon.it/LEONE-XIV-cronista-Vaticano-agostiniano/dp/B0FBMCYGC8

ISBN: 979-8-89971-008-7

Per interviste, recensioni o richieste copie saggio:

Comunica Libri

Scrivere a contatti@comunicalibri.org