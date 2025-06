Fratelli d’Italia: tentazione voto anticipato? Il sondaggio SWG suggerisce un’opportunità, ma il rischio rimane

L’ultimo sondaggio SWG, diffuso il 9 giugno 2025, conferma la posizione di forza di Fratelli d’Italia nel panorama politico italiano, con un dato di consenso che raggiunge il 30,7%, in leggero aumento rispetto alle rilevazioni precedenti. Questo trend positivo si accompagna ad una flessione degli altri partiti del centrodestra: Forza Italia scende all’8%, mentre la Lega registra un calo più marcato, arrivando al 7,9%. Nel centro-sinistra, il Partito Democratico guadagna qualche decimale e si attesta al 23,4%, mentre il Movimento 5 Stelle rimane sostanzialmente stabile al 12,5%.

A prima vista, questi dati sembrano suggerire a Fratelli d’Italia una finestra di opportunità favorevole per chiedere elezioni anticipate e rafforzare ulteriormente la propria posizione. In un momento in cui i due principali alleati di coalizione appaiono in difficoltà, FdI potrebbe infatti capitalizzare il proprio consenso crescente per ottenere un ruolo dominante nel futuro assetto politico nazionale. Tuttavia, una decisione del genere non è scevra da rischi e incertezze.

Innanzitutto, va considerata l’alta quota di indecisi, che secondo il sondaggio SWG ha raggiunto il 32%, in crescita rispetto al 30% delle rilevazioni precedenti. Questo significa che quasi un terzo dell’elettorato non ha ancora definito la propria preferenza, un elemento di volatilità che potrebbe rimescolare le carte nel caso di un voto anticipato. Sebbene Fratelli d’Italia possa puntare a intercettare una parte significativa di questo bacino, è altrettanto possibile che buona parte di questi indecisi scelga altri partiti o opti per l’astensione, riducendo così i margini di guadagno per il partito guidato da Giorgia Meloni.

Inoltre, il contesto politico interno alla coalizione di centrodestra è delicato. La perdita di consenso di Forza Italia e della Lega potrebbe tradursi in tensioni nei rapporti interni, con possibili difficoltà nella definizione di una strategia comune in vista di una possibile campagna elettorale. Un voto anticipato potrebbe infatti acuire queste divisioni, mettendo a rischio la stabilità della coalizione e, paradossalmente, indebolendo il progetto politico complessivo che ha governato l’Italia negli ultimi anni.

Da non sottovalutare anche il quadro più ampio del sistema politico italiano. Il Partito Democratico continua a mantenere una base solida e in lieve crescita, mentre le forze alternative come Verdi e Sinistra mostrano segnali di vitalità, salendo al 6,5%. Questi elementi indicano che il centrosinistra potrebbe riuscire a consolidare il proprio elettorato e, in caso di un’eventuale crisi della coalizione di centrodestra, guadagnare terreno.

In definitiva, sebbene il momento attuale appaia favorevole per Fratelli d’Italia in termini di consenso, la decisione di spingere per un voto anticipato deve tenere conto delle molte variabili ancora in gioco. L’elevata percentuale di indecisi, le possibili tensioni interne alla coalizione e l’incertezza generale del quadro politico nazionale suggeriscono una certa cautela.

Resta quindi aperto il dibattito su quale sia la scelta migliore per Fratelli d’Italia: capitalizzare ora il vantaggio, correndo però il rischio di un risultato incerto, oppure attendere, consolidando un consenso che, pur lento, potrebbe rivelarsi più stabile nel medio termine. La risposta a questa domanda sarà fondamentale per definire l’orizzonte politico del Paese nei prossimi mesi.