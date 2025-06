I migliori trucchi per risparmiare sul noleggio auto

Vuoi risparmiare? Di questi tempi, l’unica cosa da fare per tenere qualche soldo in tasca è praticamente non uscire di casa. Per i coraggiosi (o i fortunati) che ancora si avventurano per il mondo affrontando spese e pericoli, esistono numerose guide sul web per fare spese più consapevoli, anche per quanto riguarda il noleggio auto online!

Persino i viaggiatori, anzi, soprattutto i viaggiatori assidui risparmiano sui costi di noleggio e di viaggio. Questo perché facilmente entrano a far parte di numerosi programmi fedeltà!

Potreste essere in grado di trovare degli sconti interessanti attraverso i programmi fedeltà somministrati dalle società più organizzate.

Tuttavia, a volte questi programmi prevedono delle clausole, come il noleggio esclusivamente presso i partner della compagnia aerea o la limitazione del ritiro e della riconsegna agli aeroporti. Anche se non ci sono sconti, la prenotazione tramite la compagnia aerea può darvi la possibilità di guadagnare più punti. A volte si può scoprire che è più conveniente prenotare un’auto per un’intera settimana piuttosto che solo per i pochi giorni di cui si ha bisogno.

Fate un giro e confrontate la differenza tra restituire l’auto il giorno in cui dovete effettivamente partire e qualche giorno dopo. Se risulta più conveniente restituire l’auto più tardi, prenotate quel periodo e riportate l’auto quando dovete partire. Per riuscirci, però, è necessario controllare che la società di autonoleggio non applicherà alcuna penale per la restituzione anticipata. Pazzesco vero?

Le utilitarie sono in genere le più economiche e quindi quelle che hanno maggiori probabilità di essere prenotate. Le società di autonoleggio sono note per l’overbooking, la fastidiosa pratica messa in atto da numerose compagnie aeree. Anche se questo si ritorce contro nei periodi di alta domanda, potete sfruttare questa conoscenza a vostro vantaggio prenotando l’auto più piccola e più economica possibile e predisponendo per un possibile upgrade.

Naturalmente, si tratta sempre di un azzardo, quindi non prenotate nulla che non sia abbastanza grande per ospitare tutta la vostra comitiva, altrimenti potreste ritrovarvi a stipare cinque persone più i bagagli in una decappottabile (i l famoso “duetto” a due porte. Non l’inizio di villeggiatura simpatica che avevate in mente, vero?

Prenotare l’auto in largo anticipo significa conoscere il prezzo che si pagherà prima di arrivare all’aeroporto, oltre a strappare uno quasi certamente più vantaggioso. Inoltre, i prezzi tendono a essere più bassi quando si prenota l’auto a noleggio online. La prenotazione anticipata vi dà anche la possibilità di scegliere il tipo di auto che desiderate noleggiare con maggiore libertà e scelta. Se aspettate di prenotare in aeroporto, potreste ritrovarvi a dover noleggiare un veicolo di lusso perché è tutto quello che la società di noleggio ha a disposizione. O peggio ancora, potreste cercare di far entrare la vostra famiglia di quattro persone e i vostri bagagli in un’auto più piccola invece che nel SUV che speravate. Ricordatevi sempre: prevenire è meglio che curare!