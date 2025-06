Il pannello per la presentazione del libro su Joe Petrosino realizzato dal maieratano Roberto Cilento

“Questi sono i miei cugini, con al centro Nino Melito Petrosino, pronipote del celebre poliziotto italo-americano Joe Petrosino”. Con queste parole l’antropologo di Maierato, Pino Cinquegrana, ha voluto celebrare un momento di grande valore simbolico e familiare.

La dichiarazione accompagna una foto di gruppo davanti a un pannello commemorativo realizzato da Roberto, cugino dello stesso Cinquegrana, in occasione della presentazione di un volume dedicato a Joe Petrosino. Il pannello, testimonianza del legame storico e affettivo tra le due famiglie, è oggi esposto in modo permanente al museo dedicato a Petrosino a New York.

Un incontro che intreccia memoria, identità e orgoglio delle radici comuni, celebrando la figura di un eroe italo-americano che continua a unire le generazioni.