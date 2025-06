Luciano Spalletti esonerato: la Nazionale verso Claudio Ranieri

Luciano Spalletti non è più il commissario tecnico della Nazionale italiana. L’ufficialità è arrivata nella conferenza stampa della vigilia della delicata sfida contro la Moldova. Decisivo, per l’esonero del tecnico toscano, il pesante ko subito contro la Norvegia, risultato che mette seriamente a rischio la qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali.

A prendere il suo posto potrebbe essere Claudio Ranieri. L’ex tecnico di Roma, Leicester e Cagliari – recentemente ritiratosi dall’attività in panchina per intraprendere un ruolo dirigenziale nella Roma – sarebbe in pole position, davanti a Stefano Pioli, nelle preferenze del presidente federale Gabriele Gravina.

Ranieri, che solo pochi giorni fa aveva ribadito la sua intenzione di lasciare la panchina, potrebbe dunque tornare ancora una volta in campo per rispondere alla chiamata della Nazionale. Attualmente è sotto contratto con la Roma in qualità di dirigente, ma la tentazione azzurra potrebbe farlo tornare sui suoi passi.