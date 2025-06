Roberto Vannacci riunisce 150 leader a Viareggio: si “accende” il “Il Mondo al Contrario”

Si è tenuta a Viareggio la prima Assemblea Nazionale del movimento “Il Mondo al Contrario”, promosso dall’europarlamentare Roberto Vannacci. L’evento ha visto la partecipazione di circa 150 leader provenienti da tutta Italia, riuniti per tracciare il futuro dell’associazione e gettare le basi per quella che Vannacci definisce una “rivoluzione per raddrizzare un mondo sottosopra”.

“Grazie a tutti quelli che hanno partecipato all’organizzazione e al successo dell’evento – ha dichiarato Vannacci – e grazie agli entusiasti partecipanti, che stanno dando vita a un’entusiasmante e travolgente iniziativa su tutto il territorio nazionale”.

L’incontro di Viareggio rappresenta il primo passo concreto verso la strutturazione del movimento politico che, nelle intenzioni di Vannacci, punta a proporre un’alternativa culturale e valoriale nel panorama italiano ed europeo. L’europarlamentare, noto per le sue posizioni fuori dagli schemi tradizionali, ha ribadito la volontà di coinvolgere i cittadini “stanchi delle logiche dominanti” e di costruire “una comunità radicata nei valori e nel buon senso”.

Il movimento “Il Mondo al Contrario”, nato da un libro e poi divenuto slogan della sua visione politica, intende ora strutturarsi capillarmente sul territorio, con l’obiettivo di giocare un ruolo attivo nelle prossime sfide elettorali.