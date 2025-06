La Terrazza degli Scrittori: dove la storia incontra l’ospitalità

A volte, per conoscere davvero un luogo, bisogna fermarsi. Non per visitarlo, ma per abitarne il respiro. Non bastano fotografie o itinerari: ci vuole uno spazio dove lasciare andare il rumore e ascoltare ciò che resta.

A pochi minuti dalla celebre Strada degli Scrittori, nel cuore della Sicilia che ha dato voce a Pirandello, Sciascia, Camilleri, Tomasi di Lampedusa e tanti altri, il B&B La Terrazza degli Scrittori rende omaggio a queste figure con ambienti ispirati alle loro opere.

Tra gli scrittori simbolo di Racalmuto c’è anche Gaetano Savatteri, giornalista e autore che, attraverso i suoi romanzi, ha saputo raccontare con intelligenza e ironia i luoghi e l’anima di questa terra.

Gaetano Savatteri: da Malgrado Tutto a Màkari

Nato a Milano nel 1964 da una famiglia di origini Racalmutesi, Savatteri ha sempre mantenuto un forte legame con la Sicilia. A dodici anni si trasferisce a Racalmuto, dove nel 1980 fonda con altri ragazzi il periodico Malgrado Tutto, diventato nel tempo un importante punto di riferimento culturale. Malgrado Tutto esce come periodico cittadino di commento e cultura, e sin dal primo numero ha avuto la firma di Leonardo Sciascia. Il grande scrittore scrisse, infatti, nel luglio del 1980, un articolo sulla passività e staticità dell’uomo del sud. Nel corso degli anni, fino al 1989, Sciascia collaborò con questa piccola testata di paese. In più di trent’anni, il giornale ha annoverato grandi firme del giornalismo, dell’arte e della letteratura, tra cui – oltre a Sciascia – Gesualdo Bufalino, che amava questo giornale anche per il nome della testata (…è il miglior titolo che si potesse dare ad un giornale), Vincenzo Consolo, Felice Cavallaro, Antonio Di Grado, Andrea Camilleri, Matteo Collura, Claude Ambrosie, Aldo Scimè, Luisa Adorno, Marcello Sorgi, Francesco Rosi, Francesco La Licata, Salvatore Ferlita, Luigi Lo Cascio e tanti altri. Dal 10 Aprile 2012 in rete: www.malgradotuttoweb.it. Dopo il liceo classico ad Agrigento, inizia la carriera giornalistica al Giornale di Sicilia, per poi spostarsi a Roma e collaborare con testate come TG3 e TG5.

Come autore, è noto per i romanzi gialli ambientati nell’isola, in particolare per la serie con Saverio Lamanna, che ha ispirato la fiction di successo Màkari, andata in onda su Rai 1.

La Terrazza degli Scrittori ha scelto di dedicargli una stanza per omaggiare il suo legame con il territorio: Màkari, ispirata al titolo del suo romanzo e alla serie che ne è nata. Le avventure di Lamanna e del fidato Peppe Piccionello si muovono tra Màkari e San Vito Lo Capo, passando per la Valle dei Templi, il Giardino della Kolimbethra e i sentieri della Magna Via Francigena, che attraversano anche Racalmuto.

La stanza Màkari racconta questi luoghi e a quella Sicilia viva, dinamica, mai uguale a se stessa. Sulla parete, una frase di Savatteri accompagna chi vi soggiorna, come una riflessione silenziosa:

“Forse è vero che la Sicilia non esiste.

O ne esistono troppe.

Che poi è un altro modo per dire che esiste più che mai.

Ma non è più quella di una volta.”

La Terrazza degli Scrittori è un affittacamere a Racalmuto semplice e autentico, non un posto qualunque, ma un invito a rallentare, a tornare all’essenziale, a riscoprire il valore delle cose fatte con cura, dove la letteratura non è solo un tema d’arredo, ma una chiave per leggere il paesaggio, le persone, le storie che ci circondano.

Stanze ispirate, ospitalità autentica

Chi arriva a La Terrazza degli Scrittori spesso lo fa per una curiosità, un consiglio, un desiderio di autenticità. Ma resta, e poi torna, per qualcosa di più profondo. È l’atmosfera a fare la differenza: un’eleganza senza ostentazioni, fatta di materiali veri, silenzi pieni, dettagli che parlano sottovoce.

Ogni stanza è una piccola narrazione, un’eco di scrittori che alla Sicilia hanno dato un volto. Non ci sono numeri anonimi, ma nomi, ispirazioni, tracce letterarie. Oltre alla Makari, troverai altre camere che omaggiano la grande letteratura isolana con piccoli segni: una citazione, una luce, un oggetto scelto con cura.

Tutte le camere sono dotate di bagno privato, Wi-Fi, aria condizionata, frigorifero, TV e, in alcuni casi, terrazza privata con vista sulle colline o sul paese. Il design è semplice ma accogliente, con quella grazia sincera che appartiene solo alle case che sanno ospitare sul serio.

Sicilia da scoprire, un passo alla volta

Non tutti i viaggi cercano velocità, alcuni inseguono profondità. La Terrazza degli Scrittori è il posto giusto per chi ama camminare piano, lasciarsi sorprendere dai dettagli, ascoltare il suono delle cose semplici. È una base silenziosa e viva, dove si parte senza fretta e si torna volentieri, con gli occhi pieni e la mente più leggera.

Da qui, la Sicilia si apre come un racconto da percorrere a piedi o in auto, a piccoli capitoli:

– C’è la Valle dei Templi, che non smette mai di stupire, con le sue rovine doriche adagiate tra mandorli e silenzi millenari.

– Ci sono i sentieri della Magna Via Francigena, antichi e panoramici, dove ogni passo racconta storie di viandanti, santuari, piazze e pastori.

– Ci sono i borghi dell’interno, Sutera, Grotte, Cammarata, Castronovo, piccoli e autentici, dove l’ospitalità è ancora un gesto naturale, senza forzature.

E poi c’è il mare, vicino abbastanza da concedersi un giorno di relax sulla spiaggia di San Leone, o sulle bellissime scogliere della Scala dei Turchi.

Inoltre, un soggiorno a Racalmuto è un viaggio tra sapori autentici e tradizioni profonde che è possibile vivere nei ristoranti locali, in cui si consumano piatti tipici come la minestra di fave e finocchietto, i cavati al sugo di maiale e dolci come la “cuddrireddra” e le paste di mandorla.

Il centro storico conserva botteghe artigiane dove si possono scoprire ceramiche, cesti intrecciati e ricami, veri tesori di cultura popolare. Durante l’anno, il paese si anima con feste popolari ed eventi culturali, tra cui la Settimana Pirandelliana e celebrazioni religiose che colorano le strade di musica e tradizione. Ogni stagione regala emozioni uniche.

Dove il viaggio incontra la calma

A La Terrazza degli Scrittori, B&B affittacamere a Racalmuto, ogni ospite trova il proprio ritmo. I camminatori della Magna Via Francigena possono contare su agevolazioni dedicate e, su richiesta, su un servizio navetta per alcune tappe del cammino. Anche chi è in trasferta per lavoro trova qui soluzioni vantaggiose su misura che uniscono semplicità e cura.

Soggiornare in questa struttura è come trovare un porto tranquillo dopo un lungo viaggio: non sei solo un ospite di passaggio, ma un viaggiatore accolto con cura. È il posto ideale dove iniziare le giornate alla scoperta delle bellezze della terra di Sicilia e terminarle perdendosi in un buon libro.

È il luogo per chi sa apprezzare il valore del silenzio e ritornare alle cose semplici, a quella bellezza che non ha bisogno di ostentazione.