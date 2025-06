Ascolta ora il nuovo singolo di Berto: “Ti porto via”!

Da venerdì 6 giugno 2025 sarà in rotazione radiofonica “TI PORTO VIA”, il nuovo singolo dei BERTO già disponibile sulle piattaforme digitali dal 23 maggio.

“Ti porto via” è un brano che racconta il viaggio come occasione di crescita, liberazione e scoperta. L’artista riflette sulle esperienze degli ultimi due anni e trasforma emozioni vissute tra distacchi, nuove consapevolezze e desiderio di leggerezza in musica.

Il pezzo nasce con l’intento di lasciare da parte la nostalgia e abbracciare il cambiamento come opportunità. Le liriche alternano momenti intimi a immagini di condivisione e spensieratezza, con un linguaggio diretto e contemporaneo.Musicalmente, “Ti porto via” unisce sonorità urban pop con influenze chill, melodie morbide e un ritmo che accompagna il flusso emotivo del testo. Un brano che evoca l’estate, i legami veri, e quella voglia istintiva di mollare tutto per seguire il cuore.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Non volevo cadere nella nostalgia, ma raccontare il cambiamento come qualcosa di positivo, come una possibilità. ‘Ti porto via’ parla di partire anche senza sapere esattamente dove, ma con la consapevolezza che certe persone e certi momenti ti restano dentro.

In un periodo in cui mi sentivo fuori posto, questo pezzo è diventato il mio modo per rimettere insieme i pezzi, per ricordarmi che, anche se tutto intorno cambia, c’è sempre qualcosa che vale la pena portare con sé. È una canzone che parla di libertà, di legami veri, e della voglia di ricominciare senza dimenticare chi sei.”

Biografia

Berto, classe 2000, nasce a Montebelluna (Treviso). La musica entra nella sua vita da bambino, con carillon e melodie, ma ad 11 anni scatta la scintilla: tra l’ascolto di un disco con le canzoni di Sanremo e il rap di Fabri Fibra, inizia a maturare in lui la passione per la musica.

Dopo la scuola, comincia a lavorare negli hotel per finanziare la sua voglia di esplorare il mondo: viaggiare non è solo spostarsi, per Berto è vivere, osservare e raccontare. Dalle stagioni sul Lago di Garda e sulle montagne trentine, fino all’Australia, ogni luogo lascia un’impronta nella sua musica. Tra le spiagge di Byron Bay, i tramonti mozzafiato e le luci di Melbourne, scrive senza sosta, cercando di catturare l’essenza di quei momenti. Ma è a Copenaghen che trova il suo equilibrio artistico.

Il suo stile mescola rap, lo-fi e sfumature jazz, creando atmosfere intime e riflessive. Ogni brano è una finestra aperta sui suoi pensieri, un diario di bordo dove emozioni e paesaggi si fondono. Oggi, a Copenaghen, Berto continua a esplorare nuovi orizzonti sonori, trasformando ogni esperienza in musica. Il viaggio è appena iniziato.

“Chiamami”, il suo primo pezzo, è la sintesi perfetta di questa ricerca: una voce che racconta la distanza, il ritorno e la voglia di non smettere mai di cercare.

Dopo “Chiamami”, “Ti porto via” è il nuovo singolo di Berto disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 23 maggio 2025 e in rotazione radiofonica da venerdì 6 giugno.