Università di Perugia: Gammaitoni fuori dal ballottaggio per il Rettorato, ma resta figura chiave per la futura governance

Il Prof. Luca Gammaitoni, figura di spicco e autorevole nel panorama accademico, non accede al ballottaggio per l’elezione del nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, mancando l’obiettivo per soli otto voti.

Con una dichiarazione pubblica carica di fair play istituzionale, Gammaitoni ha riconosciuto la vittoria al primo turno dei candidati Marianelli e Porena, che si sfideranno ora al ballottaggio.

“In democrazia ogni voto conta. A me ne sono mancati 8 per andare al ballottaggio. Onore a Marianelli e Porena che sono passati al prossimo turno. Grazie di cuore a tutte e a tutti coloro che mi hanno dato la loro fiducia,” ha scritto Gammaitoni, che aggiunge:

“Con loro, ora, faremo una riflessione per vedere quali dei punti prioritari del mio programma possono trovare accoglienza presso l’uno o l’altro dei due candidati rimasti in lizza e, su questa base, orienteremo le nostre preferenze”.

La sua uscita di scena non segna però un addio: considerato uno dei professori più preparati e competenti dell’ateneo, è opinione diffusa che Gammaitoni sarà comunque una risorsa preziosa per la futura governance dell’Università. Il suo contributo scientifico, istituzionale e progettuale resta centrale per la comunità accademica.

“Stay tuned”, conclude il professore, lasciando intendere che il suo impegno continuerà, in forme diverse ma altrettanto incisive.