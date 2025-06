Soverato, il futuro della Calabria si coltiva nei campi: successo per il talk sull’agricoltura regionale

Si è tenuto sabato 31 maggio, a Soverato, l’incontro dal titolo “Calabria a Km 0”, promosso dal GAL Serre Calabresi, che ha posto al centro del dibattito il ruolo cruciale dell’agricoltura per lo sviluppo della regione.

Un focus autentico e partecipato sul mondo agricolo calabrese, che ha visto protagonisti i rappresentanti delle principali organizzazioni di categoria, le istituzioni e gli operatori del settore. Sul palco del talk condotto da Frank Teti e Antonella Scalzi, si sono confrontati su sfide, proposte e visioni per il futuro agricolo della Calabria:

Maria Grazia Milone , Presidente CIA Calabria Centro

, Presidente CIA Calabria Centro Salvatore Sinopoli , Presidente COPAGRI Catanzaro

, Presidente COPAGRI Catanzaro Fabio Borrello , Presidente COLDIRETTI Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia

, Presidente COLDIRETTI Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia Alberto Statti , Presidente CONFAGRICOLTURA Calabria

, Presidente CONFAGRICOLTURA Calabria Marziale Battaglia , Presidente GAL Serre Calabresi

, Presidente GAL Serre Calabresi Gianluca Gallo, Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria

L’evento ha acceso i riflettori sulla necessità di rafforzare la rappresentanza agricola e investire in una nuova visione strategica per il settore, che si conferma fondamentale per l’identità e l’economia della regione.

“𝘚𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘢𝘨𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘤’è 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘰. 𝘌 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘤’è 𝘷𝘰𝘤𝘦” – è stato il messaggio condiviso durante il confronto, che ha ribadito l’urgenza di politiche concrete e sinergiche per sostenere chi ogni giorno lavora la terra calabrese.

Il talk è disponibile in podcast per tutti coloro che vogliono approfondire le proposte emerse e le prospettive di un settore che è – e sarà – sempre più strategico per la Calabria.