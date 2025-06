Spello, al via la stagione estiva della piscina comunale: apertura il 7 giugno con ingresso gratuito per gli studenti

Prende ufficialmente il via sabato 7 giugno la stagione estiva della piscina comunale di Spello, pronta ad accogliere cittadini e visitatori con una giornata inaugurale ricca di iniziative.

Per l’occasione, l’ingresso sarà gratuito per tutti gli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune. In programma anche una lezione aperta di acquafitness, gratuita per tutti gli utenti, che si terrà alle ore 10.

La settimana proseguirà con due appuntamenti dedicati ai più piccoli: lunedì 10 e mercoledì 12 giugno, alle ore 16.30, sarà possibile partecipare a una prova gratuita della scuola nuoto per bambini.

La piscina, gestita da Azzurra Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 19.00. Tante le attività proposte per tutte le età, tra cui nuoto libero, corsi di nuoto e lezioni di acquafitness.

Per maggiori informazioni e per conoscere gli orari dettagliati dei corsi è possibile contattare il gestore al numero 393 9097113 o scrivere all’indirizzo email [email protected].