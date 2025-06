Marianelli verso il Rettorato: l’ascesa silenziosa che ha conquistato l’Unipg

Il risultato del primo turno delle elezioni per il nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Perugia delinea un quadro già molto chiaro: Massimiliano Marianelli è il candidato in netto vantaggio e, salvo sorprese, sembra avviato a diventare il prossimo Rettore. Con 405 voti, Marianelli ha distanziato significativamente Daniele Porena (298 voti) e Luca Gammaitoni (289 voti), mentre Paolo Carbone e Marcello Signorelli si sono fermati rispettivamente a 96 e 52 voti.

L’assenza di una maggioranza assoluta ha reso necessario un secondo turno, segno della forte frammentazione del voto nonostante gli appelli all’unità. Tuttavia, il distacco tra Marianelli e gli altri candidati è tale da rendere improbabile un ribaltamento dell’esito.

Interessante è anche il profilo emerso di Marianelli durante la campagna: una figura “garbata”, misurata nei toni, capace di costruire consenso con il dialogo e la cura verso tutti, parlando con tutti e senza mai cedere a eccessi o personalismi. Mentre veniva etichettato come “il terzo”, ha saputo interpretare silenziosamente il sentimento di una comunità accademica alla ricerca di un cambiamento equilibrato, di un “ponte” tra le diverse anime.

Con la chiusura della campagna prevista per il 17 giugno, si avvicina dunque un momento cruciale per l’ateneo. L’eventuale elezione di Marianelli rappresenterebbe una svolta non solo generazionale, ma anche metodologica, in linea con una leadership attenta all’ascolto e alla condivisione.

La guida dell’Università di Perugia, uno degli atenei più antichi d’Italia, è un compito di grande responsabilità e visione. Se confermato, Marianelli sarà chiamato a traghettare l’Unipg verso il suo “Terzo Decennio” del XXI secolo, affrontando le sfide della transizione digitale, dell’internazionalizzazione e della sostenibilità accademica.

Restano da vedere gli ultimi sviluppi, ma il segnale politico e accademico è forte: la comunità ha già indicato chiaramente la sua preferenza.