Antonio Guterres nomina il Generale Diodato Abagnara nuovo Comandante di UNIFIL in Libano

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha annunciato oggi la nomina del Generale di Divisione Diodato Abagnara dell’Esercito Italiano come nuovo Comandante della Forza Interinale delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL).

Il Generale Abagnara assume un incarico di altissimo profilo in un’area strategica del Medio Oriente, in un momento particolarmente delicato per la sicurezza e la stabilità della regione. La sua nomina rappresenta un importante riconoscimento del ruolo che l’Italia continua a svolgere in ambito internazionale, soprattutto in missioni di pace sotto l’egida dell’ONU.

A commentare la nomina è stato anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha dichiarato: “Incarico di grande responsabilità in una regione cruciale, nonché un riconoscimento dell’importante ruolo svolto dall’Italia nell’ambito della comunità internazionale, in un periodo segnato da tensioni e crisi. Il nostro Paese si conferma garante di pace e sicurezza, rafforzando il proprio impegno a favore della stabilità del Medio Oriente. Congratulazioni e buon lavoro al Generale Abagnara”.

Il Generale Abagnara vanta una lunga esperienza nelle missioni internazionali e ha già ricoperto incarichi di vertice all’interno della struttura di UNIFIL, guadagnandosi stima e rispetto a livello internazionale.