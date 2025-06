Sporting Viterbo: storica promozione in Serie C!

Impresa delle ragazze viterbesi: vittoria netta nella finale playoff contro SG Volley Roma

VITERBO – È festa grande per il consorzio Viterbo Volleyball Team! Sporting Viterbo sabato sera ha conquistato la promozione in Serie C di pallavolo femminile al termine di una splendida stagione coronata da un successo netto nella finale playoff.

Le ragazze viterbesi si sono imposte con un perentorio 3-0 in trasferta contro la SG Volley Roma, nella decisiva gara disputata nella Capitale. Una prestazione maiuscola, frutto di mesi di duro lavoro, spirito di squadra e determinazione, che ha permesso alla formazione guidata da Pasquale Colaianni, Alessandro Ciambella e il preparatore atletico Andrea D’Agostino, staff tecnico di primo ordine, di raggiungere un traguardo storico per la società.

Il match è stato dominato dalle atlete della compagine viterbese, che hanno mantenuto alta la concentrazione sin dal primo set, imponendo il proprio ritmo e mostrando grande maturità nei momenti chiave dell’incontro. Un successo che conferma la crescita costante del gruppo e il valore del progetto sportivo avviato dalla Società. Un risultato ancora più significativo se si considera che Sporting Viterbo è la prima squadra del Viterbo Volleyball Team, un consorzio sportivo nato appena un anno fa, frutto della lungimirante unione tra tre realtà storiche della pallavolo locale: Sporting Viterbo, Volley Viterbo e Ronciglione Volley. Una collaborazione vera, concreta, basata sulla condivisione di obiettivi e risorse, che dimostra come l’unione di forze e competenze possa generare progetti vincenti. Il successo ottenuto in questa stagione è la prova che, quando le collaborazioni sono autentiche, i risultati prefissati a inizio anno diventano obiettivi raggiunti.

«È un’emozione indescrivibile – ha commentato a caldo la dirigenza –. Questo risultato è il frutto di un percorso condiviso tra atlete, tecnici, dirigenti e tifosi. Un grazie particolare va alle nostre ragazze, che hanno dato tutto in campo e fuori, dimostrando cosa significa credere nei propri sogni.»

Con questa vittoria, il team viterbese conquista meritatamente un posto nel campionato di Serie C, portando ancora una volta il nome della città ai vertici della pallavolo regionale.

Ora è tempo di festeggiare, ma anche di guardare avanti con entusiasmo e determinazione: la Serie C rappresenta una nuova sfida da affrontare con la stessa passione che ha contraddistinto questa splendida annata.

Il Roster: (in ordine di maglia) 2 Loddo Sofia, 3 Biretti Irene, 4 Miranda Stefania, 6 Vertone Giorgia, 11 Loddo Martina, 12 Quondam Angelo Maria Elisa, 16 Basile Ilaria, 17 Poncia Agnese, 18 Presutti Benedetta, 19 Zarelli Alice, 34 Cipollari Valentina (K), 40 Petrozzi Elena.

Per maggiori informazioni sul progetto sportivo del Consorzio puoi contattarci ai seguenti recapiti:

3356316437 Carlo

3473502553 Marcello

Email: [email protected]