Elezioni Rettore Unipg, il candidato Luca Gammaitoni ricorda il 2 giugno: “Celebriamo la nascita della Repubblica e il primo voto universale, con le donne protagoniste”

In occasione della Festa della Repubblica, il candidato alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Luca Gammaitoni, ha voluto sottolineare l’importanza storica del 2 giugno, richiamando l’attenzione sul valore democratico del voto.

“Oggi celebriamo la nascita della Repubblica. In coincidenza, è anche la felice ricorrenza della prima volta nella storia del nostro Paese in cui il voto fu davvero universale, con la partecipazione anche delle donne. Non dimentichiamolo”, ha scritto Gammaitoni in un post, accompagnando il messaggio con un’immagine tratta dal film C’è ancora domani, che racconta proprio il contesto dell’emancipazione femminile e il valore della partecipazione civica.

Con un tono ironico, ma significativo, ha poi aggiunto: “Dopodomani si vota per il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia. Così, per dire”, collegando il passato al presente e richiamando simbolicamente l’importanza del voto anche nella comunità accademica.

Le elezioni per il nuovo Rettore di Unipg il 4 giugno e vedranno coinvolta tutta la comunità universitaria.