Lutto a Perugia: è scomparsa Antonella Vitali, vice comandante della Polizia Locale

Profondo cordoglio in città per la scomparsa di Antonella Vitali, vice comandante della Polizia Locale di Perugia. A darne notizia è l’Amministrazione comunale, che ha espresso vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a quanti l’hanno conosciuta e apprezzata per la sua dedizione, umanità e professionalità.

Entrata in Comune nel 1985 come funzionaria dell’ufficio personale ed economia e lavoro, Antonella Vitali scelse dieci anni dopo di intraprendere la carriera nella Polizia Locale. Una decisione che segnò profondamente il suo percorso professionale, culminato nel 2009 con l’incarico di vice comandante del Corpo.

Figura di riferimento per la comunità, Vitali ha legato il suo nome a numerosi progetti di carattere sociale e civico. Tra questi, il pionieristico programma di educazione stradale avviato nel 2000 e rivolto alle scuole primarie, con l’obiettivo di promuovere tra i più giovani la cultura della prevenzione e della sicurezza. Negli ultimi anni si era inoltre impegnata con forza nel contrasto alle truffe agli anziani, contribuendo in prima linea allo sviluppo di un progetto finanziato dal Ministero dell’Interno e volto alla tutela delle fasce più vulnerabili.

A ricordarla con commozione è la comandante della Polizia Locale, Nicoletta Caponi: “Antonella è stata una presenza preziosa, per me e per tutti noi. Una professionista leale, sensibile, instancabile, sempre pronta a mettersi al servizio degli altri. Il suo impegno e la sua umanità resteranno per sempre un esempio per il nostro Comando.”

Parole di affetto anche dalla sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi: “Antonella era una donna sensibile e determinata, che ha fatto del suo lavoro la sua vera ragione di vita. Ha servito con passione il Comune e la città, non solo con la divisa ma anche con il suo impegno civico. La sua scomparsa ci addolora profondamente, ma il suo esempio resterà vivo.”

L’intera Amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere Antonella Vitali, una donna che ha fatto del servizio alla città una vera e propria missione.