Perugia. Festa della Repubblica, il delegato alla sicurezza Donato: “Chi ama l’Italia vota”

In occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, il delegato alla sicurezza del Comune di Perugia, Antonio Donato, ha lanciato un messaggio di forte valore civico.

«Essere patrioti oggi significa onorare la libertà conquistata con il voto», ha dichiarato Donato, sottolineando l’importanza della partecipazione democratica in vista del prossimo referendum in programma per l’8 e il 9 giugno.

«Partecipare è un atto d’amore per la Repubblica – ha aggiunto –. Chi ama l’Italia sceglie e vota». Un invito chiaro e diretto a tutti i cittadini a esercitare il proprio diritto di voto come espressione concreta di impegno civico e rispetto per la storia democratica del Paese.