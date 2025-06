La Supercoppa Europea arriva in Friuli Venezia Giulia: un grande evento per il territorio

Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha annunciato con entusiasmo che il 13 agosto la Supercoppa Europea sarà disputata proprio nella regione friulana allo stadio di Udine. Si tratta di un evento storico: è la prima volta che la finale in gara secca del prestigioso trofeo europeo si svolge in Italia.

“Un grande evento internazionale – ha dichiarato Fedriga – che accende i riflettori sul nostro territorio, con alberghi, ristoranti e attività locali pronti ad accogliere migliaia di tifosi”. La manifestazione sportiva rappresenta un’importante opportunità di visibilità e sviluppo economico per tutta l’area, grazie all’arrivo di appassionati da tutta Europa.

La Regione si prepara ad accogliere questo appuntamento con entusiasmo e organizzazione, trasformando la Supercoppa in una vera e propria festa dello sport.

Udine ospiterà la Supercoppa UEFA 2025: PSG e Tottenham si sfideranno al Friuli

Grande evento internazionale in arrivo per la città di Udine: mercoledì 13 agosto 2025, alle ore 21:00, lo Stadio Friuli – oggi Bluenergy Stadium – ospiterà la 50ª edizione della Supercoppa UEFA, che vedrà di fronte Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur, rispettivamente vincitori della Champions League e dell’Europa League 2024-2025.

È la prima volta nella storia che la competizione, organizzata dalla UEFA, si disputa in Italia da quando ha assunto il formato a gara unica. Un riconoscimento importante per la città friulana e per l’intero territorio del Friuli Venezia Giulia, che potrà contare su una vetrina internazionale di grande prestigio.

La partita, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si concluderà direttamente ai calci di rigore, senza passare dai tempi supplementari.

Biglietti e informazioni

Si consiglia agli appassionati di calcio di monitorare il sito ufficiale uefa.com e i canali dei due club per restare aggiornati. L’evento promette di richiamare migliaia di tifosi da tutta Europa, trasformando Udine in un crocevia del grande calcio europeo per una notte destinata a entrare nella storia.