“Uno schiaffo a Perugia”: dura condanna di Squarta dopo l’oltraggio alla Fontana Maggiore

“Quello che hai fatto non è leggerezza: è ignoranza, è uno schiaffo in faccia a un’intera città.” Con queste parole l’eurodeputato umbro Marco Squarta (FdI), ex presidente dell’Assemblea legislativa regionale, ha commentato duramente l’episodio che ha scosso Perugia: un uomo ha scavalcato la recinzione della Fontana Maggiore e ha urinato all’interno della vasca.

Il gesto, ripreso da alcuni passanti e diffuso rapidamente sui social, ha suscitato una valanga di indignazione. Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti, supportate dalle immagini delle videocamere di sorveglianza installate nell’area, per identificare il responsabile.

Squarta, in un lungo post pubblicato sui suoi profili social, si è rivolto direttamente all’autore del gesto:

“Forse ti sembrava divertente, magari da raccontare agli amici. Ma quella fontana non è solo pietra: è storia, è identità, è arte. È il cuore di Perugia. E tu hai pensato bene di umiliarla nel modo più vile”

L’eurodeputato ha concluso chiedendo che le autorità agiscano con fermezza:

“Gesti come questi non vanno giustificati. Vanno puniti. Se davvero vuoi dimostrare di essere diverso da quel gesto, chiedi scusa alla città che hai offeso. Perugia non si tocca. E chi la ama, la difende.”

La Fontana Maggiore, realizzata nel XIII secolo da Nicola e Giovanni Pisano, è uno dei simboli storici e artistici della città, e l’episodio ha riacceso il dibattito sull’urgenza di misure più efficaci per tutelare il patrimonio culturale perugino.