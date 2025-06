Perugia. Fontana Maggiore, urina sulla vasca: “Offesa alla città intera”. Il Comune annuncia provvedimenti

“Un gesto vile e incivile, che ha offeso l’intera comunità perugina, la sua storia e la sua identità”. Con queste parole Antonio Donato, delegato alla sicurezza del Comune di Perugia, ha commentato l’episodio avvenuto nelle scorse ore presso la Fontana Maggiore a Perugia, dove un individuo ha urinato sulla vasca del celebre monumento.

“È chiaro – ha proseguito Donato – che questo atto non passerà impunito. Si tratta di un comportamento irrispettoso sotto ogni punto di vista”. Le autorità hanno già avviato indagini per identificare il responsabile: “Abbiamo attivato ogni percorso possibile per risalire all’autore”, ha concluso il delegato.

L’episodio ha suscitato sdegno tra i cittadini e ha riacceso il dibattito sulla necessità di maggiore sorveglianza nei pressi dei monumenti storici della città.