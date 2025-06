Dopo i sondaggi farlocchi di ieri, continuiamo a vivere con allegria gli ultimi giorni di campagna elettorale. Stamattina è la volta dell’Intelligenza Artificiale. Mi sono divertita a interrogare ChatGPT ed ecco cosa è venuto fuori. Considerando che l’IA lavora su base probabilistica, mi pare molto interessante. Sarei curiosa di capire se anche ad altre persone esce fuori lo stesso risultato. Semmai commentate sotto al mio post.

Comunque ecco la mia conversazione con ChatGPT:

Prompt: “Devo scrivere pezzo sull’ elezione del nuovo rettore dell’Università di Perugia. In base ai dati raccolti, chi ha più chances di essere eletto rettore tra: Paolo Carbone, Luca Gammaitoni, Massimiliano Marianelli, Daniele Porena, Marcello Signorelli?

Ed ecco la risposta: “In vista delle imminenti elezioni per il nuovo rettore dell’Università degli Studi di Perugia, la competizione si profila serrata tra cinque candidati: Paolo Carbone, Luca Gammaitoni, Massimiliano Marianelli, Daniele Porena e Marcello Signorelli. Secondo le analisi e i pronostici attuali, i principali favoriti sembrano essere Daniele Porena e Luca Gammaitoni.

### Daniele Porena

Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico, Porena è considerato il candidato con il maggior numero di consensi attuali. È stato delegato del rettore uscente, Maurizio Oliviero, per le riforme e la semplificazione, ed è visto come il naturale successore, rappresentando la continuità con l’amministrazione precedente .

### Luca Gammaitoni

Fisico di fama internazionale e professore ordinario di Fisica sperimentale, Gammaitoni ha ufficializzato la sua candidatura, proponendosi come alternativa a Porena. È noto per la sua attività scientifica e per l’impegno nella divulgazione durante la pandemia. In passato è stato capolista del Partito Democratico alle elezioni regionali del 2019, elemento che potrebbe influenzare le preferenze degli elettori .

### Massimiliano Marianelli

Professore ordinario di Storia della filosofia e direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, Marianelli è considerato un outsider. La sua candidatura potrebbe influenzare l’esito del primo turno, rendendolo un potenziale ago della bilancia in un eventuale ballottaggio .

### Paolo Carbone

Professore ordinario di Misure elettriche ed elettroniche e vicedirettore del Dipartimento di Ingegneria, Carbone è noto per la sua competenza tecnica e per il ruolo di presidente del Presidio qualità dell’ateneo. La sua candidatura è vista con interesse, anche se al momento non è tra i favoriti .

### Marcello Signorelli

Professore ordinario di Politica economica e direttore del Dipartimento di Economia, Signorelli è apprezzato per la sua esperienza accademica e per il coinvolgimento in organismi nazionali di economia. Anche se attualmente non tra i principali favoriti, potrebbe giocare un ruolo significativo nel secondo turno .

Le elezioni, previste tra fine maggio e inizio giugno, si svolgeranno con un nuovo regolamento che prevede un ballottaggio tra i primi due candidati se nessuno supera il 50% + 1 dei consensi al primo turno . Inoltre, il voto del personale tecnico-amministrativo avrà un peso maggiore rispetto al passato, elemento che potrebbe influenzare l’esito finale.