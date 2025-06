Papa Leone XIV: “Il matrimonio è il canone del vero amore”

In occasione della Messa per il Giubileo delle famiglie celebrata in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha ribadito con forza il valore del matrimonio, definendolo “non un ideale, ma il canone del vero amore: totale, fedele, fecondo”. Di fronte a migliaia di fedeli, il Pontefice ha sottolineato come l’amore tra uomo e donna, capace di renderli “una carne sola”, sia un amore generativo che riflette l’immagine di Dio nel dono della vita.

Nel corso dell’omelia, il Papa si è rivolto ai genitori, esortandoli a essere esempi coerenti per i figli, educandoli alla libertà “mediante l’obbedienza” e cercando sempre il loro bene. Ai figli, invece, ha rivolto un invito alla gratitudine, ricordando che “dire grazie è il primo modo per onorare padre e madre”.

Non sono mancati anche pensieri per gli anziani e i nonni, definiti dal Pontefice “custodi della memoria e della fede”. A loro l’invito a vegliare con amore e saggezza sulle famiglie, perché “la fede si trasmette insieme alla vita, di generazione in generazione, come il cibo della tavola e gli affetti del cuore”.