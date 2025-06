Da Vibo Valentia a Philadelphia: l’Ing. Luigi Scalamandré insignito dell’Heros Award per la valorizzazione delle radici italiane

Il servizio giornalistico che segue è curato dall’antropologo vibonese Pino Cinquegrana.

A partire dalle ore 18 di questa sera, dalla presidenza del Liceo Capialbi di Vibo Valentia in collegamento con la casa madre di Philadelphia sarà conferito il riconoscimento Heros Awards – Filitalia International l’Ing. Luigi Scalamandré.

Celebrare le radici italiane implica riconoscere quanto lingua e cultura di una Nazione, anche attraverso microcosmi territoriali danno un significativo contributo alla promozione del proprio heritage, della propria identità. Questo è il principio fondante della nascita dell’Associazione Internazionale, Filitalia Internationa, voluta dall’illustre cardiologo di fama mondiale Prof. Pasquale Nestico che la fondò nel 1987. Oggi il presidente è il dottor Saverio Nestico. Un direttivo con una struttura di primo piano a livello internazionale di cui sono coinvolti il mondo dell’imprenditoria, della politica, della cultura delle università. Da cinque anni è stato introdotto il riconoscimento Heroes Haward.

In questa quinta edizione ospite d’onore il Professore della Università The Temple di Philadelphia, scienziato calabrese, di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) riconosciuto a livello internazionale come esperto sull’Alzheimer, l’invecchiamento cerebrale e le malattie neurodegenerative. Il Chapter Philitalia di Vibo Valentia, il cui impegno alla cultura è delegato all’antropologo Pino Cinquegrana che, comunque, fa parte anche del direttivo Cultura della Casa Madre di Philadephia.

Sul premio, il noto antropologo, interverrà su Radio WGBB di New York, con il giornalista e direttore della testata radiofonica Attilio Vaccaro. Questa sera a partire dalle ore 18, ora italiana (ore 12 a Philadelphia), il chapter di Vibo Valentia sarà in collegamento con la Casa Madre Philitalia International che comunicherà ufficialmente gli Heros 2025, un riconoscimento ambito nel mondo e che quest’anno vede, tra gli altri, l’attribuzione Hero dell’anno all’Ingegnere Luigi Scalamandré, di Vibo Valentia, fratello del ingegnere Antonello Scalamandré dirigente scolastico del prestigioso Liceo “Vito Capialbi” di Vibo Valentia il cui libro che ne racconta la storia è già stato recapitato al past president Professor Pasquale Nestico.

Il riconoscimento all’ingegnere Luigi Scalamandré trova la motivazione, oltre che i suoi passati professionali, al profondo e intenso impegno alla storia e identità campanara monteleonese dei suoi antenati che per l’elevata maestranza hanno portato la città di Monteleone, odierna Vibo Valentia, in Europa e nel mondo riportando riconoscimenti internazionali. Una storia identitaria che lo Scalamandré ha raccontato in diversi testi con dovizia di immagini e narrativa, articolistica e quant’altro a sottolineare la storia delle campane in Calabria è un affascinante intreccio di tradizione, arte e spiritualità, in secoli di evoluzione culturale e sociale.