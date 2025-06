Fontana Maggiore di Perugia oltraggiata: indignazione per chi filma e applaude invece di fermare il gesto incivile

Atto di inciviltà nel cuore della città capoluogo di Regione dell’Umbria. Un giovane, con un cappellino in testa, ha scavalcato la cancellata della Fontana Maggiore in piazza IV Novembre e, una volta salito sull’antica pietra, ha urinato all’interno della vasca. Il gesto, compiuto sotto gli occhi di numerosi passanti, è stato ripreso con i cellulari da diverse persone presenti, alcuni dei quali hanno addirittura applaudito, mentre altri fischiavano in segno di disapprovazione.

Le immagini, finite rapidamente sui social, hanno suscitato un’ondata di indignazione. Il gesto è stato percepito come un grave oltraggio non solo alla città di Perugia, ma al patrimonio storico e artistico italiano.

L’Amministrazione comunale, profondamente colpita dall’accaduto, ha immediatamente condannato l’episodio come “un atto inqualificabile” e ha annunciato che sta collaborando con le Forze dell’Ordine per identificare l’autore del gesto, visionando i filmati diffusi online e le telecamere di sorveglianza della zona.

«Siamo di fronte a un comportamento che offende tutta la comunità. La Fontana Maggiore è un simbolo della nostra storia, della nostra arte, della nostra identità», ha dichiarato un portavoce del Comune. «Ancora più preoccupante è l’atteggiamento di chi, invece di intervenire, ha preferito filmare la scena come se fosse uno spettacolo».

L’episodio solleva interrogativi sul rispetto dei beni pubblici e sul ruolo dei cittadini di fronte a gesti vandalici. La riflessione si allarga anche al tema dell’etica nell’uso dei social: la spettacolarizzazione della trasgressione rischia di diventare una forma di complicità silenziosa.

L’indagine è in corso. L’autore rischia una denuncia per atti contrari alla pubblica decenza e danneggiamento di beni culturali. Intanto, Perugia si interroga: il patrimonio si protegge anche con il coraggio civile dei suoi cittadini.