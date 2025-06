Sanità a Vibo Valentia, Primerano (Città Attiva): “Andiamo avanti con determinazione per tutelare la nostra salute e quella dei nostri figli”

“Andiamo avanti, più convinti e determinati che mai, per rivendicare il diritto alla salute e alle cure”. È questo il messaggio forte lanciato da Daniela Primerano, rappresentante del movimento civico Città Attiva, che torna a sollecitare attenzione sulle criticità del sistema sanitario nel Vibonese.

Un appello che si fa grido di lotta civile: “È per i nostri figli che stiamo lottando – afferma Primerano – perché con il nostro esempio impareranno che nella vita non bisogna mai arrendersi”.

La denuncia non si limita alla richiesta di interventi immediati, ma si rivolge direttamente alle istituzioni: “Pretendiamo risposte da chi ricopre ruoli di responsabilità – incalza – perché la sanità deve essere un diritto per tutti, e non un privilegio per pochi”.

Infine, un invito a superare la rassegnazione e il silenzio che da troppo tempo accompagna le difficoltà del territorio: “Basta silenzi, basta rassegnazione. Noi andiamo avanti, con la schiena dritta e lo sguardo fiero”.

Il movimento Città Attiva, da tempo impegnato su temi sociali e sanitari, si conferma voce critica e presenza attiva sul territorio, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle autorità sulle condizioni di una sanità locale sempre più in affanno.