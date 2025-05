Fake news, emergenze e Vigili del Fuoco: a Perugia il confronto nazionale sulla comunicazione pubblica

Si è svolto venerdì 30 maggio 2025, nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga, sede dell’Università per Stranieri di Perugia, il convegno nazionale dal titolo “Il Servizio di Soccorso Pubblico e la Comunicazione ai Tempi dei Social Media”. L’iniziativa, di grande rilievo nazionale, è stata promossa dalla Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile insieme alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per l’Umbria.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, esperti della comunicazione e rappresentanti del giornalismo, sui nuovi scenari della comunicazione in emergenza, fortemente influenzati dalla diffusione dei social media.

A dare il via ai lavori è stato il saluto del Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, Prof. Valerio De Cesaris, che ha sottolineato il valore simbolico dell’ateneo, proprio nell’anno del suo centenario. Sono seguiti gli interventi istituzionali dell’Ing. Eros Mannino, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e del Prefetto Attilio Visconti, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Il convegno, moderato dalla giornalista Claudia Conte, si è articolato in due panel tematici.

Il primo panel, dedicato al ruolo delle istituzioni nella comunicazione in emergenza, ha visto gli interventi di:

Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, che ha posto l’attenzione sui rischi legati alla disinformazione, in particolare per i più giovani;

Francesco Notaro, Direttore Regionale VV.F. Emilia-Romagna, che ha illustrato la gestione del complesso intervento alla centrale idroelettrica di Bargi;

Luciana Lanzillotto, del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha approfondito il ruolo delle campagne pubbliche e social;

Pierfrancesco Demilito, Coordinatore dell’Ufficio Stampa della Protezione Civile, che ha raccontato le strategie digitali e i numeri della pagina Facebook del Dipartimento.

Nel secondo panel, dedicato al punto di vista giornalistico, si sono confrontati:

Luca Cari, Dirigente dell’Ufficio Comunicazione in Emergenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha evidenziato l’importanza delle immagini e della tempestività nella diffusione di notizie;

Filippo Gaudenzi, giornalista del TG1 RAI, che ha riflettuto sull’evoluzione del giornalismo d’urgenza;

Giuseppe “Pino” Rinaldi, giornalista e conduttore, che ha rimarcato il valore dell’informazione d’approfondimento;

Luca Ginetto, Capo Redattore TGR RAI Umbria, che ha sottolineato la funzione essenziale dell’informazione regionale durante le emergenze.

A chiudere i lavori è stato l’On. Emanuele Prisco, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno con delega ai Vigili del Fuoco, il quale ha ribadito l’importanza di una comunicazione pubblica integrata, credibile e tempestiva. “Le istituzioni – ha dichiarato – devono affrontare la sfida della disinformazione con linguaggio semplice, autorevolezza e attenzione ai canali non ufficiali, per garantire la sicurezza e l’informazione dei cittadini”.

L’evento ha registrato una grande partecipazione, sia in presenza sia in diretta streaming, coinvolgendo numerosi rappresentanti dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, delle Forze dell’Ordine, del sistema sanitario, della Croce Rossa, di ARPA e del mondo giornalistico.

Il convegno ha ricevuto il patrocinio di: