Al via la III Edizione del Festival “Vergari Day 2025”: Musica, Paesaggi Sonori e Sostenibilità Culturale

Un viaggio tra suoni, cultura e natura: il “Vergari Day” torna per il terzo anno consecutivo, rinnovando il legame tra patrimonio culturale, innovazione e sostenibilità ambientale

Il 2025 si apre con un appuntamento culturale ormai consolidato nel panorama italiano: prende ufficialmente il via la III Edizione del Festival “Vergari Day”, un evento nato per omaggiare la memoria e il pensiero di Franco Vergari, figura poliedrica della cultura italiana, appassionato esploratore dei linguaggi musicali, della sostenibilità e della valorizzazione del territorio.

Il titolo dell’edizione 2025, “Paesaggi Sonori, Soundstainability, Patrimoni Culturali”, riassume perfettamente l’anima di un festival che si propone come crocevia tra arte sonora, ecologia e identità territoriale. Un ricco cartellone di appuntamenti – concerti, workshop, installazioni interattive, laboratori per bambini, incontri con studiosi e artisti – attraverserà varie location italiane, con epicentro nelle Marche, terra natale di Vergari.

Un festival tra memoria e innovazione

Il “Vergari Day” è nato con l’intento di ricordare e attualizzare l’opera intellettuale e culturale di Franco Vergari, scomparso prematuramente nel 2020. Conosciuto come compositore, sound designer e teorico della musica ambientale e sostenibile, Vergari ha lasciato un’eredità che si sta rivelando sempre più rilevante in un mondo che cerca nuovi modelli di equilibrio tra uomo, ambiente e tecnologia.

La terza edizione del Festival si distingue per l’ulteriore maturazione della proposta artistica e per la capacità di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e variegato. Non un semplice evento musicale, ma un’esperienza multisensoriale e multidisciplinare che fa dialogare suoni e silenzi, ambiente naturale e paesaggi urbani, memorie antiche e visioni future.

Paesaggi Sonori: l’identità che si ascolta

Uno dei concetti chiave attorno a cui ruota il “Vergari Day 2025” è quello di paesaggio sonoro, tema caro a Vergari sin dagli anni ’90. Il festival esplora la relazione tra i suoni di un luogo e la sua identità culturale, restituendo al pubblico l’importanza dell’ascolto consapevole come strumento per comprendere e proteggere i territori.

Le performance musicali, spesso in acustico o con l’uso di tecnologie a basso impatto, si terranno in luoghi significativi dal punto di vista ambientale: boschi, colline, antichi borghi, vecchie chiese rurali, ma anche siti industriali dismessi e spazi urbani riqualificati. I concerti saranno accompagnati da sessioni di registrazione sonora, camminate d’ascolto (soundwalks), e incontri didattici che coinvolgeranno anche scuole e università.

Il progetto “Risonanze del Territorio”, a cura dell’etnomusicologo Stefano Bruni, è uno dei momenti centrali del festival: una mappatura audio partecipata dei suoni tradizionali e contemporanei delle comunità locali, che verrà archiviata in un’installazione permanente e resa disponibile online.

Soundstainability: la sostenibilità come armonia

Altro fulcro tematico è il concetto di “Soundstainability”, termine coniato da Vergari e diventato manifesto teorico per una nuova estetica della sostenibilità sonora. Si tratta di un approccio che non solo riduce l’impatto ambientale della produzione musicale e artistica, ma che invita a riflettere sul significato ecologico del suono stesso.

Durante il festival verranno presentati strumenti musicali costruiti con materiali riciclati, concerti a emissioni zero, installazioni sonore alimentate da energia solare e laboratori sulla costruzione di strumenti acustici con materiali naturali. Il progetto “Musica Circolare”, ideato dalla sound designer Chiara Marini, coinvolgerà artisti e artigiani locali in un laboratorio aperto al pubblico.

L’attenzione all’ambiente si estende anche alla logistica e all’organizzazione generale: mobilità condivisa per gli artisti, utilizzo di materiali compostabili per gli allestimenti, promozione digitale senza uso di carta stampata, e una politica inclusiva che mira a garantire l’accesso gratuito o a basso costo alla maggior parte degli eventi.

Patrimoni Culturali: il passato che ispira il futuro

Il terzo pilastro del festival è il dialogo tra suoni contemporanei e patrimoni culturali, intesi sia in senso materiale – architetture, oggetti, tradizioni – che immateriale – memorie, racconti, dialetti, identità locali.

Numerose performance si svolgeranno in siti storici, musei, biblioteche e teatri, con programmi curati per valorizzare il patrimonio culturale in chiave contemporanea. Un esempio significativo è l’omaggio a Giacomo Leopardi, con una performance sonora basata sui suoi testi poetici, rielaborati in forma di paesaggi acustici grazie all’intelligenza artificiale e alla live electronics.

Anche la musica tradizionale e popolare avrà un ruolo centrale, grazie alla partecipazione di cori, gruppi folkloristici e suonatori locali. L’evento “Dialetti in Musica”, previsto per la giornata conclusiva del festival, riunirà musicisti di tutta Italia per una jam session multilingue, in cui i dialetti regionali diventeranno strumenti sonori al pari di chitarre e tamburi.

Un festival diffuso, inclusivo, intergenerazionale

Il “Vergari Day 2025” si presenta come festival diffuso, non legato a un unico luogo o data, ma articolato in più tappe che copriranno l’intero anno solare. Dalle Marche alla Sicilia, dalla Lombardia alla Sardegna, il programma toccherà oltre 20 località, con una fitta rete di collaborazioni tra enti pubblici, fondazioni culturali, istituti scolastici e organizzazioni del terzo settore.

Grande importanza viene data al coinvolgimento delle giovani generazioni. Il programma “Scuole Sonore” porterà musicisti e artisti direttamente nelle aule scolastiche per laboratori e attività didattiche. Le università saranno invece coinvolte in una serie di seminari e call for papers che approfondiranno le tematiche del festival da un punto di vista accademico.

Non mancheranno momenti di inclusione sociale e attenzione alle diversità. Il progetto “Suoni per Tutti” prevede eventi accessibili a persone con disabilità uditive, visive e cognitive, con l’uso di strumenti multisensoriali, linguaggio dei segni, sottotitoli in tempo reale e percorsi tattili per esplorare gli strumenti musicali.

Gli ospiti: tra grandi nomi e nuove scoperte

Il cartellone degli ospiti è come sempre uno dei punti di forza del festival. Alla terza edizione parteciperanno musicisti di fama internazionale come Brian Eno, Ryuichi Sakamoto Jr., Ludovico Einaudi (in collegamento speciale), oltre a figure emergenti del panorama sperimentale italiano ed europeo.

Non mancheranno personalità del mondo accademico e scientifico, come la sociologa dei media Laura Boella, il filosofo della musica Roberto Barbanti, e il climatologo Luca Mercalli, che terrà una lectio magistralis su “Ascoltare il cambiamento climatico”.

Tra gli ospiti attesi anche diverse realtà associative e collettivi artistici impegnati sul fronte dell’attivismo culturale, della rigenerazione urbana e della valorizzazione dei beni comuni. Il “Vergari Day” si conferma così piattaforma aperta e partecipativa, dove voci diverse possono incontrarsi in un terreno fertile e creativo.

Una sfida culturale necessaria

Il “Vergari Day 2025” non è solo un festival musicale, ma un progetto culturale ambizioso che sfida il pubblico a ripensare il ruolo dell’arte e della musica nella società contemporanea. In un’epoca segnata da crisi ambientali, omologazione culturale e disconnessione tra uomo e natura, il festival lancia un messaggio forte: ascoltare il mondo è il primo passo per cambiarlo.

La terza edizione del festival rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidare una rete virtuosa di operatori, artisti e cittadini consapevoli, capaci di trasformare la cultura in un motore di sostenibilità, inclusione e bellezza.

Il lascito di Franco Vergari continua a vivere attraverso questa iniziativa, che ha il merito di unire innovazione e tradizione, rigore scientifico e poesia, radicamento locale e apertura globale. Un appuntamento da non perdere, che invita tutti – esperti, curiosi, famiglie, studenti – a fermarsi, ascoltare e immaginare un futuro fatto di suoni più giusti.

Programma del “Vergari Day 2025”

Torna con la sua terza edizione il Festival “Vergari Day”, appuntamento culturale ormai consolidato dedicato alla valorizzazione del paesaggio sonoro, della sostenibilità ambientale e del patrimonio demoetnoantropologico del territorio della Riserva Naturale Regionale del Fiume Vergari. Organizzato sotto la curatela di Antonello Lamanna, antropologo e coordinatore del progetto Vergari Soundscape©, il festival si propone di intrecciare ricerca scientifica, arte, musica e riflessioni su cultura e ambiente, in una formula multidisciplinare che coinvolge esperti, istituzioni, artisti e cittadini.

Un programma ricco e variegato che si apre venerdì 13 giugno alle 10.30 presso la Sala Capitolare del Santuario SS. Ecce Homo di Mesoraca. Qui sarà presentato ufficialmente il progetto “Vergari Soundscape – Paesaggi Sonori | Soundstainability | Patrimoni Culturali”, un’iniziativa che mira a mappare e promuovere i suoni del territorio della Riserva, integrando scienze ambientali, antropologia, semiotica e tecniche narrative per una rigenerazione culturale e ambientale del luogo. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale, seguiti da interventi di illustri esperti: Chiara Biscarini della Cattedra UNESCO in Water Resources Management and Culture dell’Università per Stranieri di Perugia, Maura Marchegiani delegata alla sostenibilità della stessa università, Toni Marino docente di Semiotica, Andrea Taroppi del Forum Klanglandschaft e naturalmente Antonello Lamanna. A moderare l’incontro sarà Eloisa Tesoriere, assessore alla Cultura del Comune di Mesoraca.

Alle 12.00, nel suggestivo boschetto del Santuario SS. Ecce Homo, la giornata prosegue con l’inaugurazione del “Manneto di S. Francesco”, evento che segna la prima produzione di manna attraverso l’incisione degli alberi, una pratica antica e tradizionale legata al territorio e alle sue risorse naturali.

Nel Chiostro del Santuario, dalle 12.45 e fino al 30 giugno, sarà visitabile la mostra fotografica e installazione sonora “Sugnu Venutu de luntanu”, un omaggio al patrimonio demoetnoantropologico locale che narra, attraverso canti, balli e storytelling, le radici culturali della comunità. A impreziosire l’evento la performance musicale del cantautore Ciccio Ierardi, che accompagnerà i visitatori in un percorso emozionale di suoni e racconti.

In contemporanea, nel Chiostro sarà visitabile la mostra dedicata al progetto Vergari Soundscape, che documenta e valorizza i suoni naturali e culturali della Riserva, sottolineando l’importanza di un approccio interdisciplinare per la sostenibilità e la salvaguardia del territorio.

Nel pomeriggio, alle 17.00, la Sala Capitolare del Santuario ospiterà la rassegna di cortometraggi “Jumàre”, che propone una riflessione articolata sulla sacralità, la fragilità e la sostenibilità, con la partecipazione del regista Alessandro Scillitani, direttore artistico del Reggio Film Festival. Le proiezioni – aperte dal 13 al 15 giugno dalle 12 alle 18 – comprendono film internazionali selezionati per raccontare storie toccanti legate a temi universali quali la cura, l’ambiente e la spiritualità.

Alle 19.00, sempre nel Chiostro, il festival offre una performance live dal titolo “Play Vergari Soundscape”, un set di musica elettronica accompagnato da narrazioni in tempo reale a cura di Massimiliano Pambianco, che fondono suoni naturali e tecnologici in un’esperienza sonora immersiva.

La mattina del 13 giugno sarà anche dedicata alle visite guidate (9.00-13.00) all’interno del Santuario SS. Ecce Homo, condotte dagli studenti del Liceo Scientifico R.L. Satriani, che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle opere e delle bellezze artistiche del luogo.

Sabato 14 giugno: Biodiversità e Cultura

La seconda giornata di festival si aprirà alle 15.30 nella Sala Consiliare del Comune di Mesoraca con il convegno “Biodiversità, storia e paesaggio nella Riserva del Vergari”. Dopo i saluti istituzionali, interverranno esperti del calibro di Francesco Cuteri e Carmine Lupia, coordinatori scientifici della Riserva, e Gianluca Congi, noto ornitologo. Il convegno sarà occasione per approfondire il rapporto tra natura, storia e tutela ambientale in un’area di grande valore naturalistico e culturale.

Alle 16.30, lungo il Fiume Vergari presso l’ingresso 3 (Acquafrìsca), si svolgerà “Ambasciatori di Calabria”, un talk ideato da Roberto Tesoriere per celebrare storie di eccellenza calabrese in diversi ambiti, dalla cultura all’imprenditoria, dalla sostenibilità all’innovazione. Tra gli ospiti: il regista Giacomo Triglia, la cantautrice Sarafine, rappresentanti della Riserva FAI “I giganti della Sila” e diversi imprenditori e amministratori locali. La serata sarà animata dalle musiche di Domenico Scordamaglia.

Alle 18.30, sempre lungo il Fiume Vergari, spazio a teatro e musica con il monologo “U sedìle e donna Richetta” di Mirko Revoyera, che con incursioni di don Fidìle e musiche di Enrico Bindocci, racconterà in forma performativa tradizioni e storie del Sud Italia. La voce di Kyria Constantinou impreziosirà ulteriormente la rappresentazione.

Il gran finale della giornata sarà in Villetta Comunale di Mesoraca dalle 21.00, con il concerto “Frati Rock” e il dj set live cantato di Sarafine, cantautrice calabrese emergente e vincitrice di X Factor 2023. L’area sarà animata anche da stand gastronomici curati dall’Associazione Commercianti di Mesoraca.

Domenica 15 giugno: Natura, tradizione e sostenibilità

Domenica mattina sarà dedicata alle escursioni e ai percorsi esperienziali nella Riserva del Vergari. Dalle 9.00 alle 17.00, l’associazione culturale La Maruca guiderà i visitatori lungo i sentieri naturali, accompagnandoli nelle visite alle conche Carrozzella, Lazzara, Curtedduzzu e alle grotte rupestri.

Alle 9.30, in via Casalini, sarà inaugurato il nuovo Percorso Grotte, a cura del prof. Francesco Cuteri, che valorizza un patrimonio storico e naturalistico di grande rilievo per Mesoraca e per l’intera area della Riserva.

Contemporaneamente, in via Magna Grecia, si terrà “Le Lavandaie del Vergari”, un’installazione sensoriale che ripercorre le pratiche rituali e quotidiane delle lavandaie locali attraverso oggetti, suoni e testimonianze dal vivo, a cura della Commissione alle Pari Opportunità del Comune.

A mezzogiorno, in via Roma, “A pranzo con la Comunità”, organizzato dall’associazione La Maruca, offrirà un momento conviviale dedicato alla scoperta delle tradizioni culinarie del territorio.

Nel pomeriggio, alle 16.30, presso il Centro di Educazione Ambientale (CEA), si terrà un workshop sul turismo lento e sostenibile, a cura dell’agenzia Protur Media di Reggio Calabria, dedicato a promuovere buone pratiche per valorizzare il territorio della Riserva in modo responsabile e innovativo.

Un festival per riscoprire il legame tra uomo e natura

Il “Vergari Day 2025” conferma così il suo ruolo di evento culturale capace di unire scienza, arte, musica e comunità, per raccontare il paesaggio sonoro e ambientale di una delle aree più suggestive della Calabria. Attraverso progetti interdisciplinari, mostre, concerti e approfondimenti scientifici, il festival invita a riflettere su temi fondamentali come la sostenibilità, la tutela del patrimonio naturale e culturale e la memoria collettiva.

Un’occasione imperdibile per chi desidera immergersi in un’esperienza unica, che fonde storia, natura e innovazione, valorizzando il territorio e le sue eccellenze in un dialogo aperto tra passato e futuro.