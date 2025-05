Kosovo: l’impegno di Giovanni Firera. Un ponte tra i Balcani e il Piemonte

Foto: da sin. Giovanni Firera, Presidente UNSIC Piemonte

e l’ambasciatore del Kosovo per la Santa Sede Vehbi Miftari

Il 17 febbraio 2008 ha segnato una data fondamentale per la storia dell’Europa sud-orientale: la proclamazione dell’indipendenza del Kosovo. Un evento che non solo ha ridefinito gli equilibri nei Balcani, ma ha trovato un’eco significativa anche in Piemonte, grazie all’impegno diretto di Giovanni Firera, oggi Presidente UNSIC Piemonte e all’epoca Console Onorario dell’Albania in Italia e riconosciuto esperto di politica internazionale dell’area balcanica.

Proprio in quella giornata simbolica, si tenne un incontro presso la Sala Viglione del Consiglio Regionale del Piemonte, promosso dallo stesso Firera per sensibilizzare l’opinione pubblica locale sull’importanza storica e politica dell’indipendenza kosovara. Durante il suo intervento, Firera evidenziò come l’indipendenza rappresentasse “la naturale evoluzione di un’esigenza di autodeterminazione a lungo repressa”, affermando con forza la legittimità della scelta del popolo kosovaro. Il suo discorso fu un atto di vicinanza e sostegno, sottolineando il profondo legame culturale e identitario tra il popolo albanese e il Kosovo.

Secondo Firera, il riconoscimento da parte dell’Italia e dell’Unione Europea era un passo imprescindibile per la costruzione di una pace duratura e per la stabilità della regione. “L’indipendenza del Kosovo — dichiarò — non va letta come una frattura, ma come il compimento di un processo democratico e condiviso, espressione della volontà popolare dopo anni di sofferenza”. Il Piemonte, con la sua storia di accoglienza e solidarietà, fu indicato dallo stesso Firera come esempio di dialogo interetnico e interreligioso.

Ma l’impegno di Giovanni Firera per far conoscere la causa kosovara in Italia non si esaurì in quell’iniziativa. Negli anni successivi, infatti, egli si è fatto promotore di numerose attività culturali e istituzionali volte a rafforzare i legami tra il Piemonte e la nuova Repubblica del Kosovo. Un esempio tangibile è rappresentato dalla partecipazione ufficiale del Kosovo al Salone Internazionale del Libro di Torino, un evento di importanza mondiale, dove la presenza dell’ambasciatore del Kosovo per la Santa Sede Vehbi Miftari — invitato personalmente da Firera — ha costituito un momento di alto valore diplomatico.

La partecipazione kosovara al Salone, svoltasi tra gli stand del Comune di Pianezza, della Regione Sicilia e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha assunto una valenza simbolica e politica di rilievo: per la prima volta, una delegazione del Kosovo ha avuto la possibilità di presentare la propria cultura e identità in uno dei contesti culturali più prestigiosi d’Italia. Il merito di questa apertura è da attribuire all’instancabile opera di mediazione e di promozione culturale di Giovanni Firera, che ha saputo utilizzare il proprio ruolo istituzionale per costruire ponti tra comunità, popoli e territori.

La città di Pianezza, già protagonista di numerose iniziative multiculturali, ha così potuto accogliere grazie all’impegno di Firera una delegazione kosovara in un contesto di collaborazione e confronto. Non si è trattato di un episodio isolato, ma del frutto di un percorso coerente, animato dalla volontà di portare l’attenzione pubblica piemontese su una questione troppo spesso marginalizzata nel dibattito italiano.

Giovanni Firera, nel suo duplice ruolo di ex console e analista delle dinamiche balcaniche e oggi Presidente UNSIC Piemonte, ha dimostrato in più occasioni quanto sia importante coniugare diplomazia e cultura, istituzioni e partecipazione civile. Il suo impegno ha contribuito non solo a far conoscere il Kosovo in Piemonte, ma anche a consolidare un’immagine di apertura e dialogo, superando stereotipi e barriere culturali.

In un contesto europeo che ancora oggi fatica a trovare una sintesi tra esigenze nazionali e spinte identitarie, la vicenda del Kosovo e il suo legame con realtà locali come quella di Pianezza rappresentano un esempio virtuoso di come la politica estera possa vivere anche nei territori. Grazie a figure come Firera, la diplomazia culturale e la memoria storica possono farsi strumenti concreti di costruzione della pace.

Oggi, a distanza di oltre quindici anni dalla proclamazione d’indipendenza, il Kosovo continua il suo cammino tra riconoscimenti internazionali e sfide geopolitiche. Ma il ricordo di quella giornata del 2008 a Torino, e il ruolo svolto da Giovanni Firera, rimangono una testimonianza viva di come anche a livello regionale si possano scrivere pagine importanti della storia europea.