Domenica 1° giugno torna l’appuntamento con Fatti per il Cielo, la trasmissione condotta da Don Francesco Cristofaro. Presente Mario Sei. La nuova puntata andrà in onda su Padre Pio TV alle ore 8:40 e in replica alle 15:25, sul canale 145 del digitale terrestre.

Un’occasione imperdibile per approfondire la fede e riscoprire il senso del cammino cristiano attraverso testimonianze, riflessioni e momenti di preghiera.