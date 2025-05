Riparazione manipoli dentali: quello che ogni dentista dovrebbe sapere

Dopo 20 anni passati a smontare, riparare e rimettere in sesto manipoli di ogni marca e modello, posso dire di averne viste di tutti i colori. Dentisti che buttavano via manipoli da 2000 euro per un problema da 50 euro, altri che invece sono riusciti a far durare i loro strumenti per oltre 15 anni con la manutenzione giusta.

Oggi voglio condividere quello che ho imparato nel mio laboratorio, così anche tu potrai evitare sprechi inutili e mantenere i tuoi manipoli sempre al top.

La verità sui manipoli che i venditori non ti dicono

Quando un manipolo inizia a fare rumore o perde potenza, la prima cosa che senti dire è: “Dottore, è ora di cambiarlo”. Sciocchezze.

Nel 70% dei casi che arrivano nel mio laboratorio, il problema è risolvibile con una riparazione che costa una frazione del nuovo. L’anno scorso ho sistemato un Kavo del 2008 che funziona ancora meglio di molti modelli nuovi.

Il segreto è capire quando conviene riparare i manipoli e quando invece è meglio sostituire. E te lo dico subito: se il manipolo ha meno di 8 anni e non è stato maltrattato, nella maggior parte dei casi si può salvare.

I problemi più comuni (e come riconoscerli)

Cuscinetti usurati: Il sintomo è inconfondibile. Il manipolo inizia a vibrare in modo anomalo, fa un rumore metallico e perde precisione. Molti pensano sia finita, invece basta sostituire i cuscinetti ceramici. Costo della riparazione? Intorno ai 180-250 euro contro i 1500-2000 di un manipolo nuovo.

Turbina sporca o danneggiata: Se il manipolo perde giri o si ferma sotto carico, spesso è colpa della turbina. In molti casi basta una pulizia profonda con ultrasuoni, altre volte serve sostituire le palette. Qui la riparazione costa sui 120-180 euro.

Problemi di tenuta dell’aria: Quando l’aria esce da dove non dovrebbe, il problema è nelle guarnizioni O-ring o nel sistema di tenuta. Riparazione economica ma che richiede precisione millimetrica.

Gli errori che rovinano i manipoli

Errore numero 1: Sterilizzazione sbagliata. Ho visto manipoli Bien Air da 3000 euro distrutti perché qualcuno li ha messi nell’autoclave senza seguire le procedure corrette. Ogni marca ha le sue specifiche di temperatura e pressione. NSK vuole una cosa, Kavo un’altra.

Errore numero 2: Olio sbagliato. Non tutti gli oli sono uguali. Quello per W&H non va bene per Sirona, e viceversa. Usare l’olio sbagliato è come mettere olio per motore diesel in una Ferrari.

Errore numero 3: Manutenzione rimandata. Un manipolo andrebbe oliato dopo ogni paziente, pulito a fondo ogni sera e revisionato ogni 6 mesi. Invece molti se ne ricordano solo quando è troppo tardi.

Quando la riparazione non conviene

Ci sono casi in cui è meglio arrendersi. Se il manipolo ha più di 12 anni e ha già subito 2-3 riparazioni importanti, probabilmente è arrivato a fine corsa.

Stesso discorso se il corpo del manipolo presenta cricche o se il sistema di aggancio alla poltrona è compromesso. A quel punto, anche se tecnicamente riparabile, i costi diventano proibitivi.

Come Scegliere il Riparatore Giusto

Non tutti i laboratori sono uguali. Ho visto “riparazioni” fatte con pezzi non originali che hanno reso inutilizzabili manipoli perfettamente recuperabili.

Cerca sempre un laboratorio che:

Usa solo ricambi originali delle case madri

Ha esperienza specifica sulla tua marca

Ti fornisce garanzia scritta sul lavoro

Ti fa vedere il manipolo prima e dopo la riparazione

Diffida di chi ti promette riparazioni miracolose a prezzi stracciati. I ricambi originali hanno un costo, e la manodopera specializzata pure.

La manutenzione preventiva che allunga la vita

Ogni sera, dopo l’ultimo paziente, fai girare il manipolo per 30 secondi senza carico per espellere residui e umidità. Poi olialo con 2-3 gocce dell’olio specifico.

Una volta alla settimana, smonta la fresa e pulisci a fondo il mandrino. Residui di cemento o composito possono bloccare il meccanismo di serraggio.

Ogni tre mesi, fai controllare la pressione dell’aria. Troppa pressione stressa i cuscinetti, troppo poca fa perdere potenza.

Il momento giusto per la revisione

Non aspettare che il manipolo si rompa. Ogni 6 mesi, o dopo 200 ore di utilizzo, è consigliabile una revisione completa.

Durante la revisione si controllano cuscinetti, turbina, guarnizioni e si lubrificano tutti i componenti interni. Costa sui 150-200 euro ma può evitare riparazioni da 500-800 euro.

I segnali d’allarme da non ignorare

Se il manipolo:

Fa rumore anche a vuoto

Vibra in modo anomalo

Perde potenza improvvisamente

Si scalda eccessivamente

Ha gioco nella testa

Fermati subito. Continuare a usarlo significa rischiare danni maggiori e più costosi.

Quanto può durare un manipolo ben tenuto

Nel mio laboratorio ho visto manipoli Kavo degli anni ’90 ancora perfettamente funzionanti. Il segreto? Manutenzione religiosa e riparazioni tempestive.

Un manipolo di qualità, ben mantenuto, può durare tranquillamente 15-20 anni. Considerando che ne usi 3-4 al giorno per 250 giorni all’anno, il costo per utilizzo diventa irrisorio.

Il consiglio dell’esperto

La regola d’oro che do sempre ai miei clienti è questa: investi in prevenzione, non in riparazione d’emergenza.

Un manipolo da 1500 euro che dura 15 anni costa meno di uno da 800 euro che dura 3 anni. E la differenza in termini di precisione e affidabilità durante il lavoro non ha prezzo.

Tieni sempre un manipolo di scorta pronto. Quando quello principale inizia a dare segni di cedimento, hai il tempo di farlo riparare con calma, senza dover sospendere l’attività.

Ricorda: un manipolo ben riparato può durare altri 2 anni. Uno buttato via per pigrizia è solo uno spreco di soldi e di risorse. La tua professionalità merita strumenti sempre al top, ma non per forza sempre nuovi.