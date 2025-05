Tragedia sul lavoro a San Biagio di Callalta: morto operaio di 63 anni di origine macedone residente a Zenson di Piave

Tragico incidente sul lavoro giovedì mattina, 29 maggio, alla Work Metal di via Pascoli, dove un operaio di 63 anni di origine macedone e residente a Zenson di Piave, ha perso la vita precipitando da un’altezza di circa sette metri.

L’uomo, impiegato in un intervento di manutenzione sulla copertura dello stabilimento per conto della ditta Eurolat di Monastier, sarebbe caduto accidentalmente durante le operazioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, il personale del Suem 118 e i tecnici dello Spisal, che ora avranno il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio e accertare il rispetto delle normative di sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta sarebbe avvenuta mentre l’operaio stava eseguendo lavori sulla copertura del capannone, ma ogni dettaglio è ancora al vaglio degli inquirenti.

Le indagini sono in corso per chiarire eventuali responsabilità e per capire se siano state adottate tutte le misure di prevenzione previste dalla legge.