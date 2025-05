Perugia si mobilita per Gaza: al via raccolta fondi promossa da Anima Perugia e altre realtà locali

Di fronte alla drammatica emergenza umanitaria in corso a Gaza, l’Associazione Anima Perugia lancia un appello urgente alla cittadinanza per sostenere la popolazione civile colpita dal conflitto. L’iniziativa, realizzata insieme alle liste Orchestra per la Vittoria, Perugia per la Sanità Pubblica e al Gruppo consiliare Anima Perugia, prevede una raccolta fondi da destinare alla Mezzaluna Rossa Palestinese, tramite il Comitato di Perugia della Croce Rossa Italiana.

La situazione nella Striscia di Gaza è definita dall’associazione come “drammatica”, con migliaia di vittime civili e un blocco totale degli aiuti che impedisce l’accesso a cibo, acqua e cure mediche. Una condizione aggravata dal recente annuncio del premier israeliano Benjamin Netanyahu relativo a un piano di occupazione totale del territorio, che le realtà promotrici definiscono “gravissimo e inaccettabile”.

Chiunque desideri contribuire può farlo fino al 30 maggio, effettuando una donazione sul conto della Croce Rossa Italiana – Comitato di Perugia (IBAN: IT24 E010 0503 0000 0000 0003 280) con causale: “Perugia per Gaza”.

L’appello è rivolto a cittadini, consiglieri, associazioni e istituzioni locali, affinché si uniscano in un gesto collettivo di solidarietà e impegno per la pace e il rispetto del diritto internazionale.

“È il momento di far sentire la nostra voce e il nostro impegno per la dignità umana” – conclude il comunicato di Anima Perugia.